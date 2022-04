STJERNEDUO: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er to av profilene fansen kan følge tettere via kvinnelandslagets nye Instagram-konto.

Vil løfte kvinnelandslaget på Instagram – fra 200.000 til 11.000 følgere

Kvinnelandslagets Instagram-profil ble skilt fra herrelandslagets – og måtte begynne på 0. For å satse på kvinnene, forklarer NFF.

– Det er fordi vi skal satse mer på å kommunisere om landslagene, både på og utenfor banen. Der har vi sett at vi har litt ulike målgrupper vi skal nå, derfor skilte vi kontoene, forklarte direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen 24. mars.

Da hadde nettopp herrelandslaget og kvinnelandslaget blitt to forskjellige Instagram-profiler, der de før var samlet. Herrelandslaget beholdt kontoen som sin egen.

– Med suksessen til (Erling Braut) Haaland har den kontoen fått 100.000 nye følgere. Det er ikke sikkert de er så interessert i å følge oss. Man må tenke litt på den måten også, sier kvinnelandslagets stjernespiller, Caroline Graham Hansen.

Resultatet av kontooppdelingen er at kvinnelandslaget måtte starte på nytt. Etter tre uker er følgertallet oppe i litt mer enn 11.000 – mot gamlekontoens 208.000.

– Det er kult å begynne på «scratch» og jobbe for det, sier Graham Hansen.

GAMLEKONTOEN: 208 000 følger «Fotballandslaget» som ifølge Anderssen skal omdøpes til «Herrelandslaget» når de får det gjennom hos Instagram.

– Her har vi gjort et godt stykke forarbeid. Vi har sett på hva klubblag med mange følgere på herre- og damesiden har gjort, vi har sett på hva andre landslag har gjort og ikke minst sett på innsikten på hva som treffer på den kontoen vi allerede har, forklarer Anderssen.

Da de diskuterte om de skulle ta herrelandslaget ut og beholde damelandslaget på hovedkontoen, fant de at det riktige ville å være en ny konto for damelaget. Valget har støtte blant spillerne.

– De ser på antall «views» og rekkevidden, tror jeg det heter. Det er veldig bra, kanskje bedre enn det har vært – selv om antall følgere kanskje er litt lavere. For vår del tror jeg ikke vi taper på det, vi kommer til å vinne på det, mener Graham Hansen.

Mulighetene de to kontoene gir er å gi mer detaljert fokus på de ulike landslagene, være mer til stede både i og utenfor samlinger. Innsikten viste at de første innleggene på kvinnelandslagets nye konto nådde like mange følgere som om de hadde blitt publisert på den gamle kontoen.

– Det er ikke slik at de som treffer flest mulig treffer best mulig, sier Tvedt Anderssen.

– Er det av kommersielle hensyn at ikke herrekontoen ble skilt ut?

– Det handler om hvem som følger kontoen i dag, og målgruppene vi skal nå. Det var en faglig vurdering etter et godt stykke forarbeid. Det handler om å engasjere flest mulig i målgruppene.

– Det er en forskjell i oppmerksomheten landslagene på herresiden og kvinnesiden får. Er dere bekymret for anklager om manglende likestilling ved å ikke ha det sammen på den største kontoen?

– Tvert imot så er det det motsatte som er tilfellet. Vi ønsker å bruke sommerens mesterskap (EM) til å øke interessen for hele fotballen, og ikke minst inspirere unge gutter og jenter som har drømmer. Det er bakgrunnen. Spørsmålene du stiller her er spørsmål vi visste vi kom til å få, og vi skal være åpne om hvilke vurderinger vi har gjort, sier Tvedt Anderssen.