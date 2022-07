PÅ TRENING: Erling Braut Haaland i aksjon på Manchester Citys treningsfelt denne uken.

Haaland trosser smerter mot Liverpool

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) har fortalt Manchester City-manager Pep Guardiola (51) at kroppen fortsatt gjør vondt, men landslagssjef Ståle Solbakken tror nordmannen starter mot Liverpool.

Publisert: Nå nettopp

Under treningsleiren i USA forrige uke måtte Haaland se 2–1-seieren over meksikanske Club América fra sidelinjen på grunn av problemer med kroppen, men fire dager senere senket han Bayern München foran nesten 80.000 tilskuere i Green Bay.

Foran lørdagens møte med forrige sesongs FA-cupfinner Liverpool på King Power Stadium i Leicester forteller Guardiola at Haaland er klarert for match, men at det fortsatt er ting i maskineriet fra Bryne som skaper visse utfordringer.

– Han er klar for å spille. Han føler seg bra. Da jeg snakket med ham, sa han at han kjenner bitte litt. Men han kan trene og bevege seg. Han vil være bedre i slutten av august. Han har tid til å trene og spille én kamp i uken nå. Mot slutten av august blir det galskap med kamper hver tredje-fjerde dag. For oss kommer denne kampen litt for tidlig, men Community Shield og programmet er som det er, og man må tilpasse seg, sier Guardiola.

FUNNET TONEN: Pep Guardiola og Haaland er i gang på treningsfeltet i jakt på titler sammen.

På telefon fra Norge forteller Ståle Solbakken at han har latt Haaland «være i fred» etter den hektiske samlingen tidligere i sommer med fire matcher på under 16 dager. På det tidspunktet var Haaland 100 prosent skadefri, ifølge landslagssjefen.

– Inntrykket er at dette er under kontroll og at han har gjort det han skulle i sommer. Han mangler nok litt på å være fysisk helt i toppform i og med at oppkjøringen startet litt sent, men jeg tror han er tett på når Premier League begynner om en uke, sier Solbakken til VG.

Landslagssjefen kommer med oppløftende informasjon om at det trolig ikke er en konkret skade som hemmer fenomenet fra Jæren.

– City sender ham ikke i kamp hvis det hadde vært en skade som kunne forverres. Han er nok hundre prosent. Når du har hatt X-antall uker ferie og har noe du skal ta ekstra hensyn til i form av småskavanker, tar det litt tid før det er på plass igjen. Det kan være at han skal gjennom visse øvelser for å få full kraft i alt han gjør. Når han spiller en omgang mot Bayern og sikkert starter mot Liverpool, er jeg sikker på at City har en plan på dette, forteller Solbakken.

GOD STEMNING: Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland lo sammen under landslagssamlingen i mai/juni.

I begynnelsen av juni bidro Haaland til 10 poeng av 12 mulige med fire landslagsmål på fire matcher mot Serbia, Sverige (borte og hjemme) og Slovenia. Nå er Solbakken glad for posisjonen 22-åringen er i ferd med å tilrive seg i City.

– Det er bra for oss på landslaget, det er bra for Norge, det er bra for alle som er glad i engelsk fotball og det er bra for City. At han spiller i Premier League, løfter hele ligaen, sier Solbakken.

VG fulgte Manchester Citys turné i USA på nært hold. Da var stjernestatusen til Haaland tydelig.

– Han er en verdensstjerne, og verdensstjerner tiltrekker seg oppmerksomhet. Hvis verdensstjernen i tillegg er 195 centimeter og ikke har vært hos frisøren det siste året, er det ikke så lett å gjemme seg, sier Solbakken og ler.

De siste ukene har Guardiola flere ganger fortalt at Haaland har overbevist både som spiller og person i sommer. «Jeg liker ikke å jobbe med egoister», sa spanjolen til VG i USA før han roste Haaland for ydmykheten han har vist internt i klubben.

Ifølge Norges landslagssjef er jærbuen bare seg selv - og derfor klarer han også å bevare energien som trengs for å prestere sportslig.

– Jeg syns Erling har en veldig god evne til å beholde roen og den litt barnslige gleden ved å spille fotball. Selv om det er mye på spill, mye penger, mye virak, mye oppmerksomhet og mye å ta hensyn til, syns jeg han er veldig, veldig god til å vise at han spiller fotball fordi han syns det er utrolig gøy. Det tror jeg er alfa og omega for at han skal lykkes over lang tid, sier Solbakken.

Samtidig virker det som Haaland for lengst har tatt innover seg at omgivelsene oppfatter ham som en stjerne. Solbakken syns 22-åringen håndterer situasjonen bra.

– Jeg tror han er ganske mye seg selv hele tiden, og da koster det ikke så mye krefter. Han har funnet ut hvordan han best skal prestere på banen. Han har funnet en balanse på ting på og utenfor banen, med god hjelp fra folkene rundt seg. Akkurat det vil være en balansekunst og utfordring for ham i flere år fremover, sier Solbakken, som lørdag kveld kan se Haaland vinne sitt først trofé med Manchester City.

Avspark på King Power Stadium i Leicester er klokken 18.00 norsk tid. Matchen vises på Viaplay.