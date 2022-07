I CITY-DRAKT: Erling Braut Haaland dro på seg Manchester City-trøyen til kampen mot Liverpool lørdag kveld.

Legender mener lagkamerater skuffet Haaland: − Han vil ikke være fornøyd

MANCHESTER (VG) Tre av Premier League-historiens mest markante skikkelser mener Manchester City ikke klarte å utnytte Erling Braut Haalands kvaliteter i Community Shield-tapet mot Liverpool.

Engelske aviser og eksperter kan være nådeløse, men etter Erling Braut Haalands målløse kamp i 1–3-tapet for Liverpool får nordmannen støtte. Stuart «Psycho» Pearce (60), Ian Wright (58) og Roy Keane (50) mener alle at laget rundt Haaland ikke brukte ham riktig.

– Det er tydelig at Haaland og hans nye lagkamerater ikke er på samme bølgelengde enda. Jeg syns ikke de har utnyttet deres nye midtspiss så bra som de kunne, sier Talksport-ekspert Stuart Pearce, som var lagkamerat med Alfie Haaland i Manchester City på begynnelsen av 2000-tallet etter tidligere å ha spilt over 400 kamper for Nottingham Forest.

– Hvis du hadde spurt Haaland etter kampen om han ble foret som han ønsket, vil han nok si «nei». Han vil ikke være fornøyd med det, mener Pearce.

I 2000 ga den tidligere landslagsstopperen ut en biografi med samme tittel som kallenavnet han opparbeidet seg etter tiår med en intens innstilling, «Psycho». Etter matchen mot Liverpool svarte for øvrig ikke Haaland på noen spørsmål. Kun den søramerikanske keeperen Ederson stilte opp i pressesonen fra Manchester City, og det var for «egne» medier fra Brasil.

VAR MANAGER: Stuart Pearce ble trener for blant andre Manchester City etter spillerkarrieren.

En annen som har blitt betegnet som krevende for omgivelsene, som Pearce, er Roy Keane. Mannen som kvestet Alfie Haaland i Manchester-derbyet i 2001 med en grusom takling viser seg å være langt mer begeistret for sønnens kvaliteter.

Lørdag var Manchester United-ikonet til stede på King Power Stadium i Leicester som ekspert for den britiske rettighetshaveren ITV sammen med Arsenal-legenden Ian Wright.

– Det er briljant å se Haaland på nært hold. Bevegelsene hans er utrolige. Det er bare et spørsmål om tid. Når City blir litt skarpere på vei fremover, vil målene komme, sier Keane.

– Vi vet hva Haaland kan. Ja, han bommet på et par sjanser, men se på bevegelsene hans og det at han kommer til sjansene. Med all oppmerksomheten rundt ham, kan nok dette gjøre han litt ydmyk, at han forstår at det vil kreve hardt arbeid (for å lykkes i Premier League). Men det er ingen tvil hos meg, han kommer til å score mål for moro skyld.

1 / 2 EKSPERT: Roy Keane, sittende i midten, var lørdag i Leicester og så Manchester City-Liverpool. Her er iren flankert av Micah Richards (til venstre) og Graeme Souness (til høyre) ved en tidligere anledning. I LEICESTER: Ian Wright var på plass lørdag kveld. Her fra en match i fjor på King Power Stadium. forrige neste fullskjerm EKSPERT: Roy Keane, sittende i midten, var lørdag i Leicester og så Manchester City-Liverpool. Her er iren flankert av Micah Richards (til venstre) og Graeme Souness (til høyre) ved en tidligere anledning.

Ekspertkollega Wright pleide selv å score mål nesten som han ville i sin tid for blant andre Arsenal og det engelske landslaget. Også han ser konturene av noe stort i Haaland.

– City kommer til å skape mange sjanser. Jeg har ingen problemer med Haaland. Han tok løpene i første omgang, men kom ikke til sjansene du ønsker fordi lagkameratene ikke fikk satt ham opp. Han vil nok føle seg litt skuffet, for han burde scoret to mål, sier Wright, med henvisning til at jærbuen fikk én stor sjanse i hver av omgangene.

– Jeg er overhodet ikke bekymret. Realiteten er at vi har to-tre måneder foran oss, og han vil hjelpe oss, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Neste kamp er Premier League-åpningen mot West Ham søndag om en uke.

