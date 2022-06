MOTGANG: Dag-Eilev Fagermos Vålerenga er inne i en tung periode. Søndag ble det et nytt tap mot Odd.

Vålerenga-krisen eskalerer etter sjansesløseri: Senket av Nederland-klare Lauritsen

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga - Odd 0–1) Det er trøbbel i Vålerenga, som nå ligger på kvalikplass til nedrykk i Eliteserien.

Rop om treneravgang, lekkasjer fra et internt møte og svake sportslige resultater har preget Vålerenga de siste ukene.

Et nytt tap demper ikke følelsen av en økende krise for hovedstadsklubben, som nå står uten seier på de syv siste kampene. Fem av de har endt med tap.

Et knallhardt hodestøt fra Tobias Lauritsen utgjorde forskjellen i bunnoppgjøret, som sender Odd smørblide tilbake til Skien.

Samtidig var Odd-keeper Leopold Wahlstedt i det umulige hjørnet og vartet opp med den redningen etter den andre.

– Det var en god dag på jobben, sier Wahlstedt med et glis til Discovery+ etter kampen.

Svensken ble også kåret til banens beste, og valgte å donere de 10.000 kronene han fikk med prisen til Pride-bevegelsen.

– Etter det som skjedde her i Oslo, så trenger de all støtte de kan få, sier han.

Info Vålerengas kriserekke 12. mai: Tromsø – Vålerenga, 1–0 16. mai: Vålerenga – HamKam, 1–1 22. mai: Strømsgodset – Vålerenga, 3–2 25. mai: Lillestrøm – Vålerenga, 2–0 29. mai: Vålerenga – Rosenborg, 0–4 19. juni: Aalesund – Vålerenga, 2–2 26. juni: Vålerenga – Odd, 0–1 Vis mer

Pål Arne «Paco» Johansens menn vil heller ikke være stolte over sesongen så langt, og det var duket for et bunnoppgjør på Intility Arena. Av de to poengtørste lagene, var det imidlertid Vålerenga som fikk til mest før pause.

Fine offensive kombinasjoner satte flere av vertenes spillere opp i farlige avslutningsposisjoner, men det ville seg ikke. Osame Sahraoui curlet ballen like over krysset, vinkelen ble for spiss for Amor Layouni, mens Petter Strands forsøk bare kysset toppen av tverrliggeren.

Med ett minutts stillhet og regnbuefarget røyk markerte Vålerenga og supportergruppen Klanen sorg og samhold etter angrepet i Oslo sentrum natt til lørdag før kampstart. Se supporternes markering her:

Kveldens fronttrio for Vålerenga, Sahraoui, Udahl og Layouni, hadde bidratt med null mål og tre målgivende pasninger før Odd kom på besøk. Manglende uttelling fra angriperne har vært et problem, og med toppscorer Vidar Örn Kjartansson (4 mål) skadet, var det lite dødelighet i boksen.

Det manglet ikke Odd da Tobias Lauritsen steg til værs et kvarter ut i andre omgang. Spissen, som nylig ble hentet av nederlandske Sparta Rotterdam, er høyreist og sterk, og utnyttet sine spisskompetanser i duell med hjemmelagets forsvarere. Han nikket ballen utagbart i nettet og satte sitt femte ligamål for sesong.

Frustrasjonen økte hos Vålerenga-spillerne. Fullstendig uprovosert satte Aron Dønnum kneet/låret i ansiktet til Odds keeper Leopold Wahlstedt etter en duell. Svensken raste, men Dønnum slapp unna uten kort:

Wahlstedt skulle bli en nøkkelfigur i resten av kampen. For mens Vålerenga presset på for en utligning, var det én mann som holdt Odd inne i kampen. Tobias Christensen sendte Wahlstedt ut i full strekk, mens et skudd fra Strand fikk en styring og endte i stolpen. Senere stoppet nok en enorm redning fra Odd-keeperen Christensen.

Etter søndagens tap er Vålerenga nede på kvalikplass i Eliteserien. Odd bykser opp til 10. plass.