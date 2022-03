Dette betyr et kommersielt samarbeid.

GODT FORHOLD: Liverpool-manager Jürgen Klopp og keeper Alisson Becker etter seieren mot Brighton 12. mars i år.

Alisson: − Han er som en pappa for meg

Ett år etter at Liverpool-keeper Alisson Becker (29) mistet faren i en tragisk drukningsulykke, sier brasilianeren at manager Jürgen Klopp er som en far for ham.

– Vi har et veldig godt forhold, og han er som en pappa for meg. Vår første samtale hadde vi over FaceTime, og han smilte fra første sekund. Jeg begynte også å smile og vi kunne allerede se at det var noe spesielt mellom oss, sier Alisson til Liverpools offisielle nettside.

– Jeg tror måten jeg ser livet på, er ganske likt som hans, fortsetter målvakten.

Alisson sier han elsker livet i Liverpool.

– Jeg liker virkelig måten Klopp jobber på og hvordan han gjør laget komfortabel, men samtidig legger press på oss. Han er en fyr som alltid er glad, men når du går ut på banen, er det seriøst. Jeg elsker å være her og jobbe med han.

Alisson er i disse dager opptatt med å spille Brasils resterende kamper i VM-kvalifiseringen.

Resterende kamper som for Brasils del ikke betyr så mye annet enn heder og ære fordi de kvalifiserte seg helt tilbake i november.

Info Kvalifiserte land til Qatar-VM Argentina

Belgia

Brasil

Danmark

England

Frankrike

Iran

Japan

Kroatia

Nederland

Qatar

Saudi Arabia

Spania

Sveits

Sør-Korea

Tyskland Vis mer

Brasil kan gå ubeseiret i kvalifiseringen, så noe ligger i potten til kampene mot Chile og Bolivia.

Chile var laget Brasil sist tapte mot i en VM-kvalifiseringskamp - tilbake i 2015.

32 kamper uten tap (i VM-kvalik) er rekken til brasilianerne før Chile står på motsatt banehalvdel natt til fredag.

Slik ser tabellen ut foran de to siste rundene i Sør-Amerika-kvaliken.

Chile derimot, med kniven på strupen, må vinne mot Brasil for å ha håp om VM-billett til Qatar.

Alexis Sánchez & co. ligger to poeng bak Peru på femteplass som gir playoff. De fire øverste plassene går direkte til Qatar. Uruguay ligger på den siste direkteplassen, poenget over Peru.

Info Kampen om 4.-plassen Uruguay leder med ett poeng ned til Peru og tre poeng ned til Chile før de to siste rundene. Chile har best målforskjell med −1. Uruguay og Peru har henholdsvis −3 og −4. Chiles kamper: Brasil - Chile

Chile - Uruguay Perus kamper: Uruguay - Peru

Peru - Paraguay Uruguays kamper: Chile - Uruguay

Uruguay - Peru * Playoffen (5.-plassen) spilles mot vinneren av kampen mellom Australia og De forente arabiske emirater/Libanon/Irak. Vis mer

Det blir en tøff oppgave for chilenerne som møter et Brasil-lag som kun har sluppet inn fem mål på 15 kamper i kvalifiseringen.

Det gjør det heller ikke lettere at Alisson har holdt nullen 16 ganger på 27 kamper i Premier League denne sesongen. Det var likevel litt støy rundt Liverpool-stjernen under forrige landslagssamling som Chile-spillerne sannsynligvis har fått med seg.

I kampen som endte 1–1 mot Ecuador ble keeperen utvist to ganger i løpet av kampen, men ved begge anledninger ble han reddet av videodommerne.

TO: Brasil-keeper Alisson ble vist det røde kortet to ganger i januar i oppgjøret mot Ecuador, men det røde kortet ble annullert ved begge anledninger av VAR.

