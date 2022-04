I SORG: Cristiano Ronaldo og kjæreste Georgina Rodriguez skriver at bare ett av barna i parets tvillingsvangerskap overlevde.

Ronaldo ventet tvillinger – mistet ett av barna

Cristiano Ronaldo og kjæresten Georgina Rodriguez skriver at de er i sorg etter at ett av de to barna de ventet ikke overlevde.

Av Jens Friberg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Cristiano Ronaldo skriver på Instagram at han og samboeren Georgina Rodriguez er i sorg etter å ha opplevd «den største smerten foreldre kan føle».

Paret ventet tvillinger, men kun datteren overlevde. Ronaldo skriver at gutten ikke overlevde.

– Kun fødselen til vår datter gir oss styrke til å komme oss gjennom denne tiden med noe håp og glede. Vi er knust etter dette tapet, skriver portugiseren videre.

Han ber om privatliv i en utfordrende tid.

– Gutten vår, du er vår engel. Vi vil alltid elske deg, skriver paret til slutt.

Ronaldo er nå far til fem barn. Han skulle egentlig blitt seksbarnsfar.

Han er er før far til Cristiano Jr, tvillingene Eva og Mateo og Alana Martina. Sistnevnte fikk han sammen med Rodriguez.