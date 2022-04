MÅLDOBBEL: Roberto Firmino scoret to av Liverpools mål onsdag kveld.

Liverpool til semifinale etter målfest mot Benfica

(Liverpool – Benfica 3–3, 6–4 sammenlagt) Det ble småskummelt, men Liverpool tok seg videre fra Champions League-kvartfinalen mot Benfica. Nå står kun Villarreal mellom Jürgen Klopps mannskap og finale.

Med 3–1 å gå på fra det første oppgjør valgte Liverpool-manageren å spare flere av sine største stjerner, og det så ikke ut som det gjorde noe i starten.

Hjemmelaget dundret på fra første fløytesignal, og etter 20 minutter kom kampenes første scoring.

Og det så nærmest ut som en reprise av 1–0-scoringen fra den første semifinalen sist uke.

Kostas Tsimikas løftet inn et hjørnespark, og i feltet ventet Ibrahima Konaté. I motsetning til i forrige møte ble Liverpools midtstopper passet ganske godt på foran mål, men det gjorde lite når han nok en gang headet ballen i mål.

ENKELT OG GREIT: Ibrahima Konaté scoret sitt første mål på Anfield.

Liverpool fortsatte å dominere, men etter en halvtime smalt det fra gjestene.

Diogo Goncalves spilte ballen – via et lite touch fra James Milner – gjennom til Goncalo Ramos. Fra 20 meter banket han ballen i nettet bak Liverpool-keeper Alisson Becker, og da var det bare to mål som skilte sammenlagt.

Det sto seg til ti minutter etter pause, da Diogo Jota sklei ballen inn foran Benfica-målet. Der hadde Roberto Firmino løpt seg, og satte sikkert inn 2–1.

Ikke lenge etter var brasilianeren der igjen. Tsimikas prikket inn ett innlegg, som Firmino bredsidet i mål.

Det var hans 20. mål for Liverpool i Champions League. Bare Mohamed Salah, Sadio Mané og Steven Gerrard har nådd det tallet for Merseyside-klubben tidligere.

Da var Liverpool foran med 6–2 sammenlagt, og det virket som semifinalebilletten var spikret for Klopps mannskap.

Benfica ga seg imidlertid ikke, og med et drøyt kvarter igjen satte innbytter Roman Jaremtsjuk inn 6–3 sammenlagt.

Darwin Núnez satte inn nok en Benfica-scoring med under ti minutter igjen, og på overtid lirket han ballen i mål igjen. Den ble dog annullert for offside, og da ble det med forsøket for Benfica.

Etter 3–3 onsdag kveld, ble det 6–4 sammenlagt og Liverpool skal til semifinale for første gang siden de gikk til topps i Champions League i 2019. Neste hinder er Villarreal, som tirsdag sjokkerte ved å slå ut Bayern München.

I den andre semifinalen møtes Real Madrid og Manchester City.

De første semifinalene spilles tirsdag 26. april og onsdag 27. april, med returoppgjør uken etter.