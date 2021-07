Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Vålerenga-sjefen bekrefter at Martin Linnes er en spiller han kunne tenke seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fagermo bekrefter Linnes-interesse: − Vi har forhørt oss

VALLE (VG) Dag-Eilev Fagermo er tilfreds med hvor Vålerenga-prosjektet hans står, et og et halvt år inn i perioden. Nå søker han forsterkninger for å få en mer konkurransedyktig stall.

Landslagsback Martin Linnes har blitt koblet til klubben de siste dagene, etter at kontrakten hans med Galatasaray gikk ut. Fagermo bekrefter overfor VG at de har forhørt seg, men avviser at klubben har tilbudt kontrakt til den tidligere Molde-spilleren.

– Han er et godt eksempel på spillertyper vi trenger nå. Jeg vet egentlig ikke hvor saken står, men at vi har gitt han et tilbud er bare tull. Det er nok flere som har forhørt seg, og det har vi også gjort. Men vi har ikke fått noe svar som indikerer at det er aktuelt foreløpig, sier Fagermo til VG.

– Han vet vi er interesserte, så om han bestemmer seg for at Vålerenga er aktuelt, vil vi gå i dialog, legger han til.

Martin Linnes representeres av agent Jim Solbakken. Solbakken har ikke besvart VGs henvendelser.

I ettermiddag venter erkerival Lillestrøm på motsatt banehalvdel. Det vil være første gang de to klubbene møtes siden de spilte 0–0 på Åråsen i oktober 2019. Sist de barket sammen på Intility Arena vant LSK hele 3–0.

– Det blir fantastisk. Jeg gleder meg ekstra, siden dette er noe jeg ikke har opplevd før, sier treneren.

les også Dønnum vil forlate Vålerenga: – Hører hjemme i en bedre liga

Fagermo er oppvokst på Raufoss, hvor det tradisjonelt sett er mange LSK-supportere. Treneren var mye på Åråsen i oppveksten, men hevder hardnakket at han ikke hadde noe spesielt forhold til de gule og sorte.

– Det var mange som holdt med Lillestrøm, men også med Vålerenga på Raufoss. Jeg hadde ikke noe forhold til noen av dem, egentlig, sier han kort.

Etter en sterk sesongstart, kom det noen tøffe uker i juni for Fagermo og Vålerenga. Men det snur fort på Valle.

– Akkurat nå er vi ikke gode nok. Vi må bruke mer av stallen, og da må vi bruke mer av tid på å utvikle den. Vi må glemme medalje, sa Vålerenga-treneren til VG etter 1–1 mot Odd 20. juni.

Spol tre uker frem i tid. Både Molde og Bodø/Glimt har avgitt poeng, og avstanden opp til fjorårets seriemester på 2.-plass er bare fire poeng. I tillegg har Oslo-klubben en kamp mindre spilt. Nå er offensiviteten tilbake.

– Vi har spilt god fotball. Det er hovedforskjellen fra i fjor. I år styrer vi kampene. Vi kjørte over Bodø/Glimt og Rosenborg, men vi må score mer mål. Det har blitt for mye uavgjort. Hadde vi hatt mer med oss, ville vi toppet tabellen. Vi nærmer oss noe, sier Fagermo til VG nå.

