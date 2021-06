BOM: Landslagssjef Ståle Solbakken fikk noen svar mot Hellas. Et av eksperimentene med Stian Gregersen virket ikke. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Solbakken innrømmer gambling: − Min feil!

MALAGA (VG) (Norge – Hellas 1–2) Landslagssjef Ståle Solbakken tar på seg skylden for at Stian Gregersen (26) ikke fungerte som back mot Hellas.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi eksperimenterte litt. Jeg må ta helt og fullt skylden for at Stian fikk skjelven etter 15 minutter. Det handler om at han får så mye melkesyre siden han ikke er vant til å spille i den posisjonen, sier Solbakken til VG.

Gregersen, som vanligvis spiller mest stopper i Molde, tabbet seg ut i forkant av 0–2-scoringen til Hellas. Kort tid etterpå ble han flyttet inn som midtstopper, mens Kristoffer Ajer gikk ut som back.

les også Solbakken etter kriseomgang: – Gutta går i panikk

– Det var min feil! Han surner til. Da måtte vi bytte ham og Ajer. Det var ikke mer å hente i hverken bein eller pust. Det er sånne ting jeg må ta på meg, og ikke noe jeg hadde gjort i konkurransekamper, sier Solbakken.

Det var med tanke på den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Nederland i september at Solbakken ville teste Gregersen som back.

– Han er god i luften og rask, og han har ålreit teknikk. Men det fungerte ikke, og det må jeg ta på meg, forklarer Solbakken.

Norge fikk en grusom start på kampen med to baklengsmål etter grusomt forsvarsspill. På det første målet snek Giorgos Masouras seg mellom Ajer og venstreback Birger Meling, mens Gregersen bommet på en klarering før 0–2.

ENDRINGER: Stian Gregersen måtte bytte posisjon underveis i kampen. Bak Stefan Strandberg, Norges målscorer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Det er sånne mål vi ikke kan slippe inn internasjonalt, sier Solbakken.

– Hvordan føles det å se sånne baklengsmål?

– Det gjør vondt. Og det må gjøre vondt for spillerne også. Det er noe vi har trent mye på, og jeg var egentlig sikker på at vi ikke kom til å slippe inn sånne mål.

les også Stor grunn til bekymring

Martin Ødegaard mener Norges første omgang var bekymringsverdig.

– Vi bommer veldig på avstander og det å være samlet i ting vi gjør. Vi er ok til å gå i det første presset, men etter det henger vi ikke sammen. Vi blir spilt gjennom, rundt og egentlig overalt, sier kapteinen.