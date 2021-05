Dette betyr et kommersielt samarbeid.

NØKKELSPILLERE: Ivan Toney (t.v.) og André Ayew. Foto: PA PHOTOS

Duellen som kan avgjøre to-milliarders-kampen

Når Brentford og Swansea møtes på Wembley lørdag, ligger det drøyt to milliarder kroner i potten. To nøkkelspillere kan komme til å bli gull verdt for sin klubb.

Publisert: Nå nettopp

– Den viktigste enkeltkampen i engelsk fotball denne sesongen, sier Eirik Aase, som driver nettsiden championshipnorge.com som altså har spesialisert seg på nest høyeste nivå i engelsk fotball.

Han tror en nøkkelduell i finalen om opprykk til Premier League mellom Brentford og Swansea blir Ivan Toney (25) vs. André Ayew (31).

– De er et angrep alene, begge to, sier Eirik Aase.

– De bidrar med mål, men de er så viktige i selve angrepsspillet også. Ivan Toney er også et oppspillspunkt, som gjør at Brentford kan spille på den måten de gjør. Og Swansea er ikke seg selv når Ayew ikke er med. Han gir dem troen.

– Den duellen kan bli nøkkelen, sier Aase.

12.000 tilskuere får plass på Wembley. Det liker ikke klubbene. De mener at flere burde ha sluppet inn.

Ifølge engelske medier er opprykket verdt 180 millioner pund, som er mer enn to milliarder kroner. Sånn sett er det trolig verdens «penge-viktigste» fotballkamp.

Brentford har aldri spilt i det nåværende Premier League, og det er 74 år siden klubben spilte på det øverste nivået i engelsk fotball.

Swansea på sin side håper å komme tilbake til Premier League tre år etter at de rykket ned.

Men Brentford er favoritt blant mange. Etter å tilbrakt 59 av 60 sesonger på tredje eller fjerde nivå, rykket de opp til Championship, altså nivå to, i 2014. Klubben har en moderne og innovativ eier i Matthew Benham. Han har blant annet innført avanserte dataanalyser for å utvikle klubben. I fjor tapte Brentford finalen mot Fulham (1–2).

– Er det Brentfords tur nå, Eirik Aase?

– Ja, jeg tror det. Brentford ser ut som et bedre lag enn Swansea. De har flere mulige matchvinnere, jeg ser et sterkere kollektiv, og de har erfaring fra finalen i fjor.

– Men har de apparat til å holde seg i Premier League?

– Det er vanskelig å si. Noen klubber, som Sheffield United, surfer på en bølge etter opprykket. Men det som er helt sikkert, er i hvert fall at Brentford drives vanvittig godt, de har enorm rekruttering, og de bruker ny, moderne teknologi. Jeg er sikker på at Brentford vil stable på beina et bra lag om de rykker opp.

Swansea har, i motsetning til mange andre klubber, satt tæring etter næring siden de rykket ned.

– Det er godt å se at det går an å drive med bærekraft, sier Eirik Aase.

