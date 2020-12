MÅLFARLIG: Dominic Calvert-Lewin (i midten) har vært i strålende form denne sesongen. Her jubler han for en av sine elleve fulltreffere mot Tottenham sammen med Richarlison (t.v.) og Yerry Mina (t.h.). Foto: ALEX PANTLING / Reuters

Calvert-Lewin sammenlignes med Cristiano Ronaldo: − Har alle egenskapene

Dominic Calvert-Lewin (23) er Evertons toppscorer med elleve mål på 13 kamper. Nå sammenlignes han med en av fotballhistoriens aller fremste målscorere – Cristiano Ronaldo (35).

Publisert: Nå nettopp

Det er Carlo Ancelottis assistent og sønn, Davide, som bruker store ord om den engelske storscoreren.

– Han har alle egenskapene til å være som ham, sier Evertons assistenttrener ifølge Goal, og sikter da til Cristiano Ronaldo.

Portugiseren har hamret inn mål hvor enn han har vært: I Manchester United, Real Madrid og Juventus. Og for det portugisiske landslaget, der han har stø kurs mot rekorden som tidenes mestscorende spiller på landslagsnivå.

Fikk du med deg denne, da Álvaro Morata og Cristiano Ronaldo kom alene med keeper mot Atalanta?

Å bli sammenlignet med Juventus-spissen er mye å skulle leve opp til, men Ancelotti mener Calvert-Lewin, som er Evertons toppscorer med elleve fulltreffere, har spesielt én kvalitet som forsvarer sammenligningen.

– Den spesielle evnen han har, som alle de største talentene har, er at han kjenner kroppen sin veldig godt. Det er ikke så mange som har den evnen. Cristiano Ronaldo hadde den. Han forsto kroppen sin, sier Ancelotti.

– Kamp for kamp ser du hvordan han forbedrer seg og klarer å utgjøre en forskjell i denne ligaen. Spesielt hvis du ser på det fysiske. Det er vanskelig å finne en spiller i Premier League som har et høyere fysisk nivå enn ham.

Ancelotti presiserer imidlertid at Calvert-Lewin fortsatt har en lang vei å gå.

– Han er naturligvis i starten av sin karriere. Men, som sagt, jeg ser store forbedringer fra kamp til kamp. Han jobber også knallhardt på trening for å forbedre seg.

VGs tips: Everton-seier

Premier League, og topp mot bunn. Sheffield United, det eneste laget i Premier League som enda ikke har vunnet en kamp denne sesongen, møter Everton, som har hatt en svært god sesong hittil.

Carlo Ancelotti og The Toffees er i skrivende stund nummer fire på tabellen, har én av Premier Leagues desidert farligste spisser fremst på banen i Dominic Calvert-Lewin (11 mål) og kommer rett fra tre strake seirer. Det kan fort bli fire strake med tanke på hvem som er på motsatt banehalvdel. For det har vært fryktelig tøft for Chris Wilder og Sheffield United. De er desidert sist i ligaen med fattige to poeng (!) på 14 kamper. Ingen seirer, to uavgjort og tolv tap er fasit.

The Blades har bare funnet nettmaskene åtte ganger, og har samtidig fått 25 baklengs. Det er allerede en luke på fem poeng opp til 19. plass og ti poeng opp til trygg grunn. Det begynner å haste for Sheffield United om de skal overleve denne sesongen. De må begynne å plukke poeng. Men det er svært lite som tyder på at de skal gjøre det mot Everton, et lag med massevis av selvtillit etter en strålende sesong, som i tillegg har vært solide med 4-1-2 på bortebane denne sesongen.

Vi går for borteseier til pene 2,05 i odds. Spillestopp er klokken 20.55, og kampen vises på TV 2 Sport Premium.