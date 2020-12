Diego Maradona sammen med sin lege Leopoldo L. Luque. Foto: doctor.luque / Instagram

Maradona-obduksjon: Ikke alkohol eller narkotika

Det ble ikke funnet verken alkohol eller narkotika i kroppen til Diego Maradona, som døde den 25. november.

Derimot viser obduksjonsrapporten at det er funnet en cocktail av reseptbelagte medisiner, melder ESPN.

Maradona ble 60 år gammel. Han døde på et sykehus i Buenos Aires etter å ha gjennomgått en hjerneoperasjon.

Ifølge rapporten ble det funnet medisiner som brukes til å behandle angst og depresjon, skriver ESPN.

Obduksjonen indikerer også at Maradonas nyrer og lever var skadet, i tillegg til hjerte og lunger.

Rapporten skal vise at hjertet til fotball-legenden veide nesten dobbelt så mye som et normalt hjerte.

En av Maradonas døtre, Gianinna, tok til sosiale medier for å kommentere obduksjonsresultatet og sa at faren ikke var seg selv i ukene før han døde.

– Alle drittsekkene trodde at obduksjonen ville avsløre narkotika, marihuana og alkohol. Jeg er ikke lege, men jeg så at han var veldig hoven. En robotstemme. Det var ikke lenger hans egen stemme, skriver hun på Twitter.

Maradonas advokat, Matias Morla, har tidligere bedt om full granskning av dødsfallet. Han mener at nødetatene brukte for lang tid.

– Det tok ambulansen mer enn en halvtime å komme fram. Dette er kriminell idioti. Dette faktum kan ikke overses, og jeg vil be om at det blir gransket, skrev han på Instagram.

Det var Leopoldo Luque som foretok hjerneoprasjonen på Maradona. Han har sagt at Maradona var en vanskelig pasient, og at han hadde sparket lege Luque ut av huset sitt flere ganger i ukene før dødsfallet.

Maradona hadde en historie med misbruk av rusmidler. Han måtte behandles for en overdose i 2000, et hjerteinfarkt i 2004 og fikk diagnosen hepatitt i 2007 - som et resultat av rusmisbruket.