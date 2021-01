RYSTET: Trenerlegenden Sir Alex Ferguson prater om konsekvensene fotballspillere får etter gjentatte hodesmeller og headinger. Her fra en Champions League-kamp mellom Manchester United og Barcelona i 2019. Foto: CARL RECINE / X03807

Ferguson om hjerneskader etter fotball: − Vi har et ansvar

Trener-legenden i Manchester United, Sir Alex Ferguson, mener han selv og andre i fotballen har ansvar for å ta tak i problematikken rundt hjerneskader knyttet til fotball. Skotten tar også et oppgjør med VAR.

Publisert: Nå nettopp

I et lengre intervju med Daily Mail forteller Sir Alex Ferguson, som senest på nyttårsaften fylte 79 år, om problematikken rundt hjerneskader etter endte fotballkarrierer.

Der nevnes det blant annet saken da Manchester United-legenden Nobby Stiles døde 78 år gammel i oktober i fjor. Det etter flere år med demens.

– Vi er nødt til å se hva vi kan gjøre for å hjelpe. Fotballen har en plikt til å se på situasjonen. Det er den rette tingen å gjøre. Folk som meg skylder spillet å se om det er noe vi kan gjøre, sier trenerlegenden.

Etter at Stiles gikk bort, donerte familien bort hjernen til doktor Willie Stewart ved universitetet i Glasgow.

Der ble det gjort undersøkelser som gjorde at Dr. Stewart ikke var i tvil - gjentatte headinger av ballen var årsaken til at Stiles ble dement.

– Dette er spredd over hele fotballverdenen, sier Ferguson og lister opp Jeff Astle, Martin Peters og Ray Wilson opp som eksempler i tillegg til Stiles og Bill Foulkes.

I fjor høst kunne man lese om tidligere Vålerenga, Stabæk og Odd-spiller André Muri som måtte legge opp på grunn av gjentatte hodeskader. Den tidligere Vålerenga-kapteinen visste da lite om hva langtidsvirkningene er. Stadig flere tidligere fotballstjerner får diagnosen demens.

– Det er veldig trist. Bobby har også ikke følt seg bra i en stund nå, sier Ferguson og tenker da på en annen Manchester United-legende Sir Bobby Charlton som fikk påvist demens for flere år siden.

Ferguson ble i 2018 operert for hjerneblødning. Han forteller selv til Daily Mail at han har det bra. Dette var hans første melding til fansen en tid etter operasjonen:

Han poengterer at han selv ofte headet ballen da han var aktiv fotballspiller. Han er glad for at det ikke har rammet ham selv ennå. Han beskriver det å heade en våt fotball fra tiden han spilte som å heade en ball lagd av betong.

– Portene har blitt åpnet av Nobbys bortgang og Bobbys diagnose. De er enorme personer i fotballen. Det må skape en bevissthet, sier Ferguson.

I intervjuet med Daily Mail prater også Ferguson om noe som fått mye oppmerksomhet den siste tiden, nemlig VAR.

Han legger ikke skjul på at han misliker konseptet.

– It’s a bloody disaster, sier Ferguson som mildt sagt kan oversettes som en katastrofe.