Bakke fyrte løs mot Hansen i pressesonen: − Respektløst

VALLE (VG) (Mjøndalen – Sogndal 3–2) Mjøndalen sikret plassen i Eliteserien på overtid. Etter kampen var Sogndal-trener Eirik Bakke svært misfornøyd med Mjøndalen-trener Vegard Hansens oppførsel.

– Han er fornærmet over at vi ikke kommer og takker for kampen, sier Vegard Hansen til VG, etter å ha blitt skjelt ut av Eirik Bakke i pressesonen etter kampslutt.

De to gikk forbi hverandre i pressesonen da Bakke langet ut. Sogndal-treneren var tydelig misfornøyd med at Hansen ikke kom bort for å takke for kampen etter at dommeren blåste av, men først takket for kampen 20 minutter etter kampslutt.

– Det er respektløst, sier Bakke.

– Mener du det, spør Hansen.

– Vil du ikke takke meg for kampen, spør Bakke, og legger til at de var der rett på den andre siden da dommeren blåste av kampen.

– Ikke vær så hårsår. Helt seriøst, svarer Hansen.

– Slutt da for faen. Hvis du hadde vunnet, så hadde jeg akseptert det. Jeg hadde ikke gått og sutret etterpå hvis du ikke hadde tatt meg i hånda, sier Hansen.

Da var Bakke klar, med henvisning til Mjøndalens 2–2-mål, som burde vært vinket av for offside.

les også Mjøndalen berget plassen etter dødballscoring syv minutter på overtid

– Det er dommeren som avgjør det, sier Bakke, som noen sekunder tidligere var klar på at avgjørelsen gjorde det ekstra surt og mente avgjørelsen ikke var akseptabel.

For Mjøndalen blir det uansett en god kveld, etter at de på dramatisk vis holdt seg i Eliteserien for andre år på rad.

– Vi har vært på nedrykksplass stort sett hele sesongen. Det er en stor belastning. Vi har taklet det bra, men jeg merker at man blir sliten. Jeg er bare så lettet over at vi klarte det, sier Hansen til VG.