MANAGERE: Newcastles Steve Bruce og Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjær har begge uttalt seg om corona-situasjonen før helgens kamper. Foto: OWEN HUMPHREYS / X01348

Solskjær om corona: − Skremmende

Newcastle-sjefen Steve Bruce er kritisk til at engelsk fotball spiller som før - tross corona-smitten. Ole Gunnar Solskjær håper de kan fortsette, men han innrømmer at det som skjer er «skremmende».

Publisert: Nå nettopp

– Økonomisk er det riktig å fortsette å spille, men for meg, moralsk, er det trolig feil, sier Bruce på en pressekonferanse, gjengitt av BBC.

– Jeg forstår at folk vil se fotballkamper, men vi er like sårbare som alle andre.

Newcastle var den første klubben som opplevde å få en kamp utsatt på grunn av corona-smitte. Hele troppen måtte i karantene etter utbrudd i begynnelsen av desember. Kampen mot Aston Villa den 4. desember måtte utsettes.

– Det traff klubben vår raskt. Det er vanskelig å stoppe det, og det etterlater folk syke.

Newcastle-kapteinen Jamaal Lascelles testet positivt, men er i full trening igjen og kan komme til å spille FA-cup-kampen mot Arsenal lørdag.

Liverpool sikret avansement i FA-cupen mot reservelaget til Aston Villa. Steve Bruce er ikke særlig begeistret for den ideen:

– Det devaluerer FA-cupen. Vi forstår at det er et tettpakket program med syv kamper i januar etter syv kamper i desember. Men å spille med svekkede lag eller ungdomslag? Ikke for meg.

Samtidig er det registrert mer enn 100 positive corona-tester blant spillere og ledere på nivå to, tre og fire i engelsk fotball.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har advart klubbene der om at det vil bli slått hardt ned på om klubbene der ikke overholder sine protokoller.

Også i kvinne-ligaen er det trøbbel. Manchester Uniteds kamp mot Everton denne helgen er utsatt på grunn av positive corona-tester i Everton-troppen. Det samme gjelder kampene Aston Villa-Manchester City og Aston Villa-Arsenal. Spillere fra flere klubber skal ha fått lov til å feriere i Dubai i julepausen.

Ifølge BBC har Premier League-klubbene gjennomført strengere protokoller i det siste - som følge av den kraftige corona-risikoen. Blant annet får ikke spillere og trenere lenger lov til håndtrykk og «high fives».

Antall ansatte på treningsanleggene skal bli redusert og bruken av kantinene er også blitt strengere.

I en melding til klubbene skrev Premier League at de kan komme til å gjennom disiplinære straffer hvis det blir fastslått at noen har brutt reglene.

Manchester Uniteds Facundo Pellistri (19) har testet positivt, men Ole Gunnar Solskjær sa på sin pressekonferanse fredag at han håper at fotballen kan fortsette:

– Personlig føler jeg meg trygg i vår boble. Vi har tatt alle steg for å følge protokollene og reglene, sier United-manageren.

– Men det som skjer ute i samfunnet er selvfølgelig skremmende og bekymringsverdig. Vi har et ansvar og en plikt til å gjøre det vi kan for å holde oss i vår boble, fortsetter Solskjær.

Storbritannia har nesten 10.000 registrerte døde av corona de siste to ukene. På samme tid har godt over 700.000 testet positivt, viser VGs corona-spesial.

– Jeg håper virkelig vi kan fortsette å spille, for jeg tror fotballen har en positiv innvirkning på folkets mentale helse. Jeg merker det selv når jeg er hjemme og kan glede meg til å se kamp, sier Ole Gunnar Solskjær.

Det samme uttrykker Everton-sjefen Carlo Ancelotti:

– Jeg føler at protokollen nå er virkelig god. Vi føler oss ganske sikre, sier Ancelotti.

– Jeg synes at fotballen må fortsette i denne spesielle tiden, det er virkelig viktig for folk å se fotball på TV, for det er ikke mulig å gå på kino eller teater.

