STØTTE: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) mener konkurransen mellom David de Gea (t.h.) og Jordan Henderson gir en god dynamikk. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Solskjær slår tilbake mot keeper-kritikerne

Ole Gunnar Solskjær (48) mener at de som avskriver David de Gea (30), tar feil.

Publisert: Nå nettopp

Debatten går blant Manchester United-supporterne og andre etter at Dean Henderson (24) har imponert som målmann mens de Gea har vært opptatt med å bli pappa til datteren Yanay hjemme i Spania - og nå avventer å bli «corona-klarert» i England.

De Gea er trolig tidligst klar til Europa League-kampen mot AC Milan torsdag. Etter det gjenstår bare FA-cup-kvartfinalen mot Leicester før landslagspausen. Etter som Henderson er Uniteds «cup-keeper», skulle han normalt sett spille disse to kampene. Men kanskje gjør Solskjær en vri nå?

– David har vært her i ti år og har vært fantastisk for oss. Han har hatt redning etter redning, år etter år, på høyeste nivå, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

– Jeg er ikke blind. Jeg har sett i media de siste ukene at folk avskriver David. Det er fullstendig feil.

– David fikk lov til å dra hjem til fødselen for sitt første barn, og Dean har kommet inn og har prestert veldig godt, og jeg er sikker på at han kommer til å spille godt igjen, fortsetter Manchester United-manageren.

– Dean lærer. Han blir bedre og bedre. Det er ingen ubestridt nummer 1 her. Du må prestere.

Søndag er det for øvrig flere rykter i engelske aviser om at United skal hente en toppkeeper. Uten at noen av dem har kilder for sine påstander.

Ole Gunnar Solskjær kommer for øvrig med denne «det-er-bedre-med-to-reparatører-enn-ingen-reparatør»-uttalelsen:

– Jeg vil heller ha tre veldig gode keepere enn ingen – og jeg er i den veldig heldige stilling at jeg har to virkelige toppkeepere.

– Det er både bra for meg og en god utfordring for de to. De vet at de må prestere. Det er en god dynamikk.

VG-tips: Manchester United-West Ham

* Manchester United er ubeseiret på åtte ligaoppgjør (3-5-0) - for en uke siden vant laget 2-0 over ligaleder Manchester City.

* De var derimot litt heldige som endte opp med 1-1 i torsdagens Europa League-møte med Milan, og må nå vinne i returkampen i Nord-Italia på torsdag

* West Ham United har seiret i tre av fire siste PL-matcher - senest med 2-0 hjemme over Leeds. Det ene tapet var borte mot Manchester City - og det var av det knepne slaget (1-2). London-gjestene har hatt hele uken til å lade batteriene, og er fortsatt med i topp fire-diskusjonen.

* Vi kjører på en overraskelse her da United har mange prosjekter på gang, og hjemmeoddsen er slapp.

Uavgjortoddsen står til 3,35, spillefristen er kl. 20.10 og TV 2 Sport Premium sender kampen.