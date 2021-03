BEDT OM BOIKOTT: Rosenborgs styreleder Ivar Koteng (til høyre) sammen med fotballpresident Terje Svendsen (til venstre) og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i 2018. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Rosenborg-medlemmene stemte for å støtte norsk boikott av Qatar-VM: − Vil bli lagt merke til internasjonalt

Med et overveldende flertall ber Rosenborgs medlemmer at klubben støtter en norsk boikott av Qatar-VM i 2022 – noe styret egentlig ikke ønsket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdagens digitale årsmøte i landets mektigste fotballklubb levnet ingen tvil: 202 Rosenborg-medlemmer stemte for at klubben aktivt skal støtte en boikott, og bare 46 var imot.

Dermed gikk styret – ledet av Ivar Koteng – på et prestisjenederlag. Styret varslet gjennom årsmeldingen i forkant at de selv ikke ønsket å gå inn for boikott, noe de fikk kritikk for fra den digitale talerstolen før avstemningen. Ingen av medlemmene som tok ordet var på bølgelengde med Koteng og hans styre.

Vedtaket årsmøtet stemte for, er at Rosenborg aktivt skal støtte en boikott av det omstridte VM i 2022 på Fotballtinget – norsk fotballs øverste organ, eller «årsmøte» om du vil. Det arrangeres 14. mars, og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt opplyser til VG torsdag kveld at det innen fristen ikke forelå noen forslag rundt Norges rolle i Qatar-VM til fotballtinget 2021.

Men Norges Fotballforbunds lover åpner for at et forslag kan bringes på bane for delegatene idet tinget blir satt, såfremt det ikke gjelder regelendringer. Om Qatar-VM ikke blir tema på tinget om halvannen uke, har Rosenborg gjennom torsdagens vedtak uansett pliktet seg til å fremme forslag til 2022-tinget om å gå inn for en boikott.

– Det er en vanskelig sak. Man kan ikke si at det ene eller andre best. Prinsipielt er RBK for åpenhet, vi er for påvirkning, og at man slik kan lykkes med å gjøre verden til et bedre sted. Årsmøtet mente noe annet og må bare forholde oss til årsmøtet. Det er ikke vanskelig å skjønne argumentene fra den andre siden, sier styreleder Ivar Koteng til VG.

les også VGs kommentator: Ufint spill om Qatar-boikott

Det var Tromsø og deres tidligere landslagsspiller Tom Høgli som startet «Qatar-bevegelsen» innenfor norsk fotball ved først å foreslo at Norges Fotballforbund skulle boikotte det omstridte mesterskapet. Etter Rosenborg-medlemmenes utklassingsseier torsdag melder Høgli følgende:

– Jeg har full respekt for alle klubbers ulike prosesser. Men at Rosenborg, som er en så stor klubb, lander på dette vedtaket, vil bli lagt merke til internasjonalt, fastslår den tidligere FC København- og Club Brugge-proffen med 49 landskamper.

Koteng i Rosenborg virker ikke like overbevist om at RBKs navn, merkevare og kraft har noe å si i denne saken:

– Når dette først skjer, må man håpe at mange store klubber og land hiver seg på, så det får en virkning. Men det kan hende det her får en liten betydning. Vi er gode på ski og ikke så gode i fotball, dessverre, svarer RBK-sjefen.

– Er det en antydning at du ikke tror dette har særlig betydning?

– Dessverre tror jeg ikke det. Men jeg håper at det har noe å si.

– Er dette et nederlag for RBK-styret?

– Det er vel en typisk journalistisk vinkling. Vi tvilte oss frem til det vi mente, så jeg vet ikke om vi føler det som et voldsomt nederlag. Men selvfølgelig ville vi likt at årsmøtet gikk for det samme som oss, innrømmer Ivar Koteng.

Under årsmøtet redegjorde styrelederen for at styret var usikre og altså tvilt seg frem til sitt syn, blant annet ved å følge Norges Fotballforbunds standpunkt og generell norsk utenrikspolitikk. Styremedlem Karen Espelund, med lang fartstid som internasjonal fotballeder, påpekte det samme. Uten at det tilsynelatende endret Rosenborg-medlemmenes soleklare ønske.

– Tror du kan NFF endre standpunkt når RBK kan gjøre det?

– Vanskelig å si. Jeg har ikke forstått hvilken konsekvens det får for NFF å si nei til Qatar, utover selvfølgelig at Norge ikke spiller der hvis vi skulle kvalifisert oss og boikotter, sier Ivar Koteng.

Forslaget var spilt inn fra medlemstrioen Steinar Leirvik, Jo Erik Øverby og Kenneth Kjelsnes, alle profilerte navn i Rosenborgs supportermiljø. Kjelsnes – tidligere talsmann for Kjernen – redegjorde for forslaget på det digitale årsmøtet.

– Jeg er stolt over et årsmøte som var sitt ansvar bevisst og gikk inn for at innsendte forslag ble vedtatt, sier Jo Erik Øverby.

– Hvordan må Rosenborg-ledelsen forholde seg til dette i praksis?

– Om det er et forslag om boikott som kommer opp på årets fotballting (14. mars), må våre representanter der stemme for. Om ikke, må RBK selv sende inn sak til neste fotballting, opplyser han.

Siden har Strømsgodset, Viking, Brann og Odd kommet frem til samme standpunkt, andre klubber har gjort som Rosenborg og sendt det til behandling på årsmøtet – og nå har nettstedet The Athletic skrevet om det gryende norske opprøret mot 2022-VM.