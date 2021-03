Barcelona-exit mot PSG i Champions League: − Messi kan ikke tvile på fremtiden til dette laget

(Paris Saint-Germain - Barcelona 1-1, 5-2 sammenlagt) Lionel Messi (33) leverte en ellevill scoring og straffebom da Barcelona for første gang på 14 år ikke tok seg til kvartfinale i Champions League.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

2007 var forrige gang den katalanske storklubben ikke maktet å ta seg videre til kvartfinale i turneringen.

– Vi er ute, men vi reiser herfra med en god følelse. Vi gjorde en god første omgang, vi var best og siste «attitude». Vi hadde fortjent noe mer. I det minste 2-1 til pause. Med det resultatet, kunne alt blitt annerledes, sa manager Ronald Koeman på pressekonferansen etter kampen ifølge Marca.

Men noe nærmere enn Lionel Messis perlescoring til 1–1 i Paris kom ikke katalanerne – for argentineren selv bommet fra krittmerket på overtid av første omgang og etter det stanget Barcelona mot en fransk forsvarsmur uten hell.

– Av og til må man ha litt flaks. Det er første gang at motstanderens keeper er kampens beste spiller. Vi hadde mulighetene, men vi utnyttet dem ikke, sa Koeman.

Ifølge statistikk-kontoen Gracenote Live, er det også første gang siden 2006 at kvartfinalene i Champions League går uten Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi.

I fjorårssesongen ble det exit i turneringens kvartfinale for Barcelona. Et ydmykende 2–8 sammenlagt mot kommende mester Bayern München, endte med at daværende manager Quique Setién fikk sparken.

Et nytt prosjekt skal være på gang i Barcelona etter at Joan Laporta vant presidentvalget og har tatt på seg vervet igjen etter å ha gått av som Barcelona-president i desember 2012.

Fremtiden til lagets store stjerne fikk stor oppmerksomhet forrige sommer da Lionel Messi selv ønsket å forlate klubben ett år før kontraktsslutt, men til slutt bestemte seg for å bli.

Kontrakten er fremdeles ikke forlenget og utløper i slutten av juni 2021.

– Leo har sett at dette laget er på vei steder. Med de endringene vi har gjort, yngre spillere inn på laget… Messi kan ikke tvile på fremtiden til dette laget, svarte manager Koeman på spørsmål om argentineren i etterkant av CL-exiten onsdag.

FORTVILTE: Lionel Messi misset fra straffemerket på overtid av den første omgangen.

Etter å ha tapt 0–4 hjemme på Camp Nou, var det en tøff oppgave nederlenderens utvalgte hadde foran seg i Paris denne kvelden.

Men Barcelona gikk ut intenst og presset de franske vertene. Spesielt

Spesielt Ousmane Dembéle var mye på farten i åpningen og fikk flere store muligheter – uten tellende resultat på måltavlen. I stedet var det hjemmelaget som fikk uttelling etter en halvtimes spill.

Mens Barcelona-keeper Marc André ter Stegen enkelt plukket et innlegg fra Layvin Kurzawa, gikk PSG-spiss Mauro Icardi i bakken inne i feltet og skrek.

TV-bildene viste at midtstopper Clement Lenglet tråkket på spissens hæl og dommer Anthony Taylor dømte straffespark etter en kikk på sin monitor på sidelinjen.

Straffesparket klinket Kylian Mbappé utagbart i krysset. Det var det franske supertalentets 25. scoring i Champions League-karrieren hans.

Med sine 22 år og 80 dager, er Mbappé den yngste spilleren til å nå 25 scoringer i europacupens historie, ifølge statistikk-kontoen MisterChip på Twitter.

Den tidligere rekordholderen var også på banen i Paris denne kvelden, og bare seks minutter etter Mbappés perlescoring, ville Lionel Messi også vise seg frem.

Fra 30 meter, nærmest stillestående, klinket argentineren til og ballen fór som en rakett forbi Keylor Navas og opp i krysset.

Før den første omgangen var over, kunne argentineren snudd oppgjøret for gjestene, men i stedet kom det uvanlig svakt straffespark fra hans side.

Til tross for intenst press i den andre omgangen, stanget spanjolene mot veggen og det ble aldri noen reprise av den utrolige snuoperasjonen som forbløffet Fotball-Europa i 2017.