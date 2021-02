LONDON-DERBY: Managerne David Moyes (West Ham) og José Mourinho (Tottenham) før London-oppgjøret sist helg. Foto: Clive Rose / Pool Getty

Endelig best i byen – men supportere er fortsatt ikke fornøyd

For nøyaktig ett år siden gikk supportere i protesttog mot eierne. Nå er plutselig West Ham øverst på tabellen av London-klubbene - og kanskje på vei mot sin beste plassering på 35 år.

Publisert: Nå nettopp

David Moyes har foreløpig ledet West Ham til 4. plass - noe som gir Champions Leauge-billett, om den skulle holde ut sesongen.

Stemningen er derfor ganske annerledes enn det sinnet som tusenvis av West Ham-supportere uttrykte for nøyaktig ett år siden - før kampen mot Southampton.

Deres sinne var først og fremst rettet til brutte løfter om investeringer - og ikke minst den kontroversielle beslutningen om å erstatte gamle, gode Upton Park med London Stadium - arenaen som ble bygget til OL i 2012.

– Laget overgår alle forventninger, men kravet om eierskifte er ikke borte, skriver Alan Smith, sjefsskribent for football.london.

Disse supporterne kaller det «GSB out». De vil kvitte seg med hovedeierne David Sullivan og David Gold, samt nestlederen Karren Brady.

Ifølge football.london er kommunikasjonen mellom klubben og supporterne blitt bedre i og med at åtte grupperinger av fans møter klubben hvert kvartal.

– Vi tror at vi sammen både kan være med og påvirke beslutningene i klubben - og samtidig fortsette å jobbe for nye eiere, sier Andrew Byrne til football.london. Han var blant dem som sto i spissen for protestene.

– Vi holder fast ved at klubben trenger nytt eierskap, men vi tror ikke det bør gjøres på en spesielt fiendtlig måte, fortsetter Byrne.

2020/21 har til nå vært en jubelsesong for West Ham. Seieren over Tottenham brakte frem sterke følelser hos en klubb som har vært vant til å leve i skyggen av de større Londonklubbene.

Supportere viser til motstand mot West Ham-eierne i en protest utenfor Arsenals arena i september 2020. Foto: Ian Walton / AP

les også Mourinho har aldri tatt færre poeng enn i Tottenham

VG-tips: Manchester City-West Ham

* Ved avspark lørdag er det bare litt over 60 timer siden Man.City vant 2-0 mot Borussia Mönchengladbach i Champions League i Budapest, Ungarn. Husk at City er med i fire ulike turneringer og er nødt til å rullere på laget på fornuftig vis utover våren.

* West Ham står med en flott 6-3-3-borteform og 18-14 i mål. På 14 siste kamper har London-gjestene kun røket to ganger (9-3-2). Og de har hatt hele uken til å forberede seg på etter søndagens 2–1-seier over Tottenham.

* Hammers-forsvaret virker langt mer solid nå en tidligere. Men en eller annen gang ryker vertenes gode vinnerform.

Et langskudd gitt Man.Citys styrke, men vi fristes av et lite spill på West Ham-seier med 2-0-ledelse fra start. Singleoddsen er 2,15, spillestopp er kl. 13.25, og TV 2 Sport Premium sender matchen.