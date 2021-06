KRITIKK GANGER KRITIKK: Joao Felix (venstre) og Georginio Wijnaldum får begge kritikk etter at henholdsvis Portugal og Nederland røk ut av EM søndag. Foto: AP / REUTERS

Stjernene kritiseres etter tidlig exit: − Han er en inntrenger

Wesley Sneijder var alt annet enn imponert over det han fikk se av Georginio Wijnaldum da Nederland røk ut av EM. Roy Keane fyrte løst mot Portugal-stjernen Joao Felix etter tapet for Belgia.

Av Daniel Nerli Gussiås

– Er dette kapteinen vår? Man vil at at han skal ta tak, men jeg har ikke sett noe til ham i hele kveld. Ikke en eneste gang, tordnet Sneijder i studio hos den nederlandske tv-kanalen NOS.

Men Gini Wijnaldum er ikke den eneste som får hard medfart etter å ha røket ut av mesterskapet. Etter at Portugal måtte si takk for seg etter å ha tapt for Belgia, fikk Joao Felix hard medfart av tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane i ITVs studio.

– Den fyren er en inntrenger. Når landet ditt trenger deg må du i det minste treffe mål. Hva kostet han? 100 millioner pund? Om jeg var Cristiano Ronaldo, ville jeg gått skikkelig etter ham i garderoben, freste den rappkjeftede eksperten.

Felix brant en stor mulighet mot slutten av kampen. Foto: HUGO DELGADO / LUSA

Mens Joao Felix har skuffet dette mesterskapet, har den ferske PSG-spilleren på sin side en av gruppespillets aller beste spillere. Men Wijnaldum var totalt usynlig da Nederland måtte gi tapt for Tsjekkia i åttedelsfinalen i Budapest. 30-åringen er Nederlands kaptein i fravær av Liverpool-stjernen Virgil van Dijk.

Sneijder, som var med å spille landet sitt til en VM-finale iløpet av sine 134 kamper med flagget på brystet, mener spesielt hvordan nederlenderne håndterte ballen under press var kritikkverdig. Dette er sett på som en av Wijnaldums store styrker.

– De var spesielt svake da de hadde ballen. Jeg er overrasket over hvor uforsiktige de var, sier Sneijder videre.

Samtidig er det ikke bare Wijnaldum som pekes på når han og tidligere Ajax-spiller Theo Jansen skal snakke om mangelen på ledere. Barcelona-klare Memphis Depay får også gjennomgå.

– Det er ikke bare Wijnaldum. Mange av dem av dem falt gjennom, sier Sneijder.

– Vi ser ingen sterke ledere i dette laget. Men hovedsakelig snakker jeg om Wijnaldum og Memphis Depay i dag. Dette er et veldig middelmådig nederlandsk lag, svarer Jansen.

Etter kampen ble Wijnaldum med i TV-sendingen til NOS. Der gjorde han ingenting for å skjule sin skuffelse.

– Selvfølgelig går dette inn på meg. Målene vi ga bort og mulighetene vi ikke klarte å utnytte. Vi klarte ikke å håndtere måten de presset oss på. Vi evnet ikke å skape rom, sier han til TV-kanalen.