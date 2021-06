SYNDER: Kylian Mbappé var den eneste som bommet på sin straffe i straffekonkurransen mot Sveits mandag. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Straffeekspertenes dom: Derfor bommet Mbappé

Regjerende verdensmestre Frankrike røk ut av EM mot Sveits på straffekonkurranse. Straffeekspertene mener de har forklaringen på hvorfor.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

Kylian Mbappé bommet på Frankrikes femte straffespark - og den franske superstjernen fikk dermed en vond EM-exit. At Mbappé feilet, er ikke tilfeldig, mener Geir Jordet ved Norges idrettshøgskole. Han har forsket på straffespark i en årrekke.

– Det er først og fremst en ting som er veldig påfallende, sier Jordet og utdyper:

– Fire franske spillere så veldig godt forberedt ut. De tok seg veldig god tid, og det var helt rått å se på Paul Pogba. Åtte sekunder brukte han fra dommeren blåste i fløyten til han skjøt straffen.

Jordet har forsket seg frem til at det er en fordel å ta seg god tid.

– Dette tyder på at de har en plan, og de skjøt alle veldig gode straffer, sier han.

Mbappé brukte derimot under et halvt sekund. Han skjøt så fort han hadde mulighet.

– Han er den største stjerna, og er dermed sårbar for å bomme. Han hadde også størst press da han skulle ta den femte straffen, sier Jordet.

Så lang tid brukte de franske straffeskytterne (fra dommeren blåste til ballen ble truffet):

Pogba: 8,5 sek

Giroud: 5,7 sek

Thuram: 6,3 sek

Kimpembe: 5,3 sek

Mbappé: 2,6 sek

Nils Henrik Smith, forfatter av boken «11 meter - straffesparkets historie», deler Jordets oppfatning.

– Han virket mer preget enn de andre. Straffen var relativt lett å lese, og han brukte kortere responstid, sier Smith.

Den franske superstjerna hadde fra før levert et ganske skuffende mesterskap, med null mål og kun én fattig assist.

– Det virket som han bare ville bli ferdig med det. Han kom med en ambisjon om å bli EM-konge, men har ikke levert, sier Smith.

REDDET: Sveits-keeper Yann Sommer reddet Kylian Mbappé sin straffe, og dermed var det Alpe-landet som gikk videre til kvartfinalene i fotball-EM. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville reagerte også sterkt på Mbappé sin straffe.

– Man bare skjønte det når Mbappé gikk frem til straffemerket. Man tenker bare «å nei», sier Neville til ITV og fortsetter:

– Jeg sa rett før ekstraomgangene at jeg trodde han skulle vise seg frem litt mer, og han gjorde det ved et par anledninger. Men dette har bare ikke gått veien for han.