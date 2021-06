PLAGET MED SKADER: Sondre Sørli (midten) er ute resten av sesongen). Ola Solbakken (t.h.) er sannsynligvis ute i hele juli – og kan miste viktige kvalifiseringskamper til Champions League. Foto: Mats Torbergsen/NTB

Skademareritt for Glimt – Sørli mister resten av sesongen

Bodø/Glimts Sondre Sørli fikk mandag beskjeden han og klubben fryktet – korsbåndet på det venstre kneet har røket.

Høyrevingen skadet seg mot Stabæk sist uke. Nå bekrefter Sørli selv og klubblege Morgen Sørgård overfor Avisa Nordland at det dreier seg om et avrevet korsbånd. Dermed er han ute resten av sesongen.

– Det er ikke så mye mer å si. Jeg skal komme tilbake igjen på raskest mulig tid, sier han til avisen.

Sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan, bekrefter også skaden til VG.

– Det er en brutal beskjed først og fremst for Sondre, men også for oss. Han har gjort en god jobb og vokst fra kamp til kamp. Det er bare leit dette her, sier Bjørkan til VG som sier at målet nå er å få 25-åringen klar til seriestart 2022.

Han forteller at klubben og spillergruppen nå gjør det de kan for å ta vare på 25-åringen som nettopp fikk den nedslående beskjeden. Avisa Nordland har også publisert bilder av lagkameratene Hugo Vetlesen og Joshua Smits som ga Sørli en klem etter beskjeden. Der kommer det også frem at Smits skulle kjøre Sørli hjem ettersom han selv ikke kan kjøre på grunn av skinnen han har fått på beinet.

I tillegg til Sørli-skaden er også Ola Solbakken ute med en skulder som gikk ut av ledd. Sørli mister åpenbart kvalifiseringskampene til Champions League mot Legia Warzawa 7. og 14. juli. De kampene står også i fare for Solbakken.

– Det er artige kamper for klubb og spillere. Vi skulle selvfølgelig hatt alle tilgjengelig til det, men vi må forholde oss til verden slik den er. At de er ute betyr at andre får muligheten. Vi må bare forberede laget på det som kommer både i serien og Europa, sier Bjørkan.

Han trekker frem Lasse Nordås som et eksempel på en som kan løse det. Han fikk sin første kamp fra start i Stabæk-kampen hvor Sørli ble skadet. Da som venstrekant i det klassiske 4–3–3-systemet.

– De jobber hardt for hverandre og det er laget som gjør det mulig for enkeltspillerne å skinne. Vi har fortsatt et godt lag med gode spillere som kan løse de rollene, sier den sportslige lederen.

– Vil dere erstatte Sørli i det kommende overgangsvinduet i august?

– Det er alltid bevegelse, og det er naturlig å tenke at vi må forsterke oss på kantrollen. Vi i Glimt jobber alltid med logistikken men nå må vi rette fokuset mot de kommende kampene med de spillerne vi har tilgjengelig her.

