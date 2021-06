KRISE: Vibeke Johannesen i Brann forklarer hennes tanker på hvorfor Brann ligger på sisteplass i Eliteserien. Her fra da den første treningen etter at tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen var ferdig i klubben. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Brann-sjefen om poengkrisen og kritikk: − Jeg har gjort mine feil

HAUGESUND (VG) Brann ligger etter ti serierunder med kun fire poeng. Det tar daglig leder i klubben, Vibeke Johannesen, deler av ansvaret for.

Brann-krisen virker som om den ikke har en ende. De seks første seriekampene endte med seks tap, så fikk de en ørliten opptur i form av fire poeng på to kamper. Deretter ble det tap hjemme mot Odd, hvor de ikke klarte å fylle alle tillatte plassene på tribunen, før det torsdag ble nytt tap i vestlandsderbyet mot Haugesund.

– Hele klubben er i en situasjon som er veldig vanskelig. Det krever mye av oss alle og ikke minst av alle de som bryr seg om klubben. Det er tøft å ha fire poeng etter ti kamper. Til tider har vi hatt en fin utvikling, så det å sitte igjen med så lite poeng er litt mye å ta inn, ja, sier Vibeke Johannesen til VG.

Hun mener deler av den dårlige sesongstarten har vært preget av uheldige og vanskelige saker, som en sesongstart der kampene kom tett og flere skader. Hun påpeker imidlertid at det ikke skal være en unnskyldning eller bortforklaring.

– I kampene mot lag som Glimt og Rosenborg hadde vi fortjent å sitte igjen med noe. Mot andre lag burde vi tatt poeng, men fotball kan være brutalt. Det er lite som har ramlet vår vei i denne perioden, men samtidig er jeg stolt og imponert over samholdet og hvordan alle har jobbet knallhardt sammen.

Kritikk fra bergenspressen

«Skylden kan deles mellom mange. Men ansvaret for at Brann er i krise, ligger hos Vibeke Johannesen.»

Det er tittelen på en kommentar fra Anders Pamer i Bergens Tidende. I sin kommentar lister han blant annet opp punkter han mener Johannesen har direkte skyld i som har gjort at Brann ligger på jumboplass på tabellen.

Hun forteller at det er greit at bergenspressen setter søkelyset på klubbens situasjon og at hun også blir stilt til veggs.

– Har du gjort en god nok jobb den siste tiden?

– Vi gjør våre vurderinger og evalueringer, og selvfølgelig er det ting jeg kunne og burde gjort annerledes. Jeg pleier å si til de rundt meg at om man ikke gjør feil, så gjør man for lite. Og jeg har gjort mine feil. Men alt jeg gjør er med tanken for å gjøre det beste for Brann, svarer hun.

Noe av kritikken fra Pamer går blant annet ut på at «hun valgte å fjerne sportssjef Rune Soltvedt midt i sesongoppkjøringen, på et tidspunkt hvor hans samarbeid med Kåre Ingebrigtsen fungerte utmerket og Brann arbeidet med spillerjakten foran årets sesong.», og at hun siden valgte å ta over Soltvedts arbeidsoppgaver fremfor å konstituere en sportssjef som kunne virke i en overgangsperiode.

– Riktig timing for oss

Johannesen forteller at alle sportslige beslutningene som har blitt tatt i den tiden hele veien ble diskutert sammen med trenerteamet, styret og flere i klubben.

– Jeg gikk ikke inn som sportssjef, men fikk selvsagt enda større ansvar. Vi har hatt gode diskusjoner og blitt enige om beslutningene. Men jeg tar ansvar for at vi manglet en sportslig leder. Det skal ingen være i tvil om. Slik er det i en endringsprosess.

– Var det riktig tidspunkt å avsette en sportslig leder på?

– Timingen på å avslutte et arbeidsforhold til en klubbmann gjennom flere år kan sikkert diskuteres, men for vår del var timingen og beslutningen riktig. Ingebrigtsen hadde vært i klubben siden sommeren, Horneland kom inn på høsten og vi har mange dyktige folk. Klubben utarbeidet en strategi, og det var en del av det arbeidet.

Til tross for den dårlige sesongåpningen til Brann har Johannesen latt seg imponere stort over særlig én ting. Støtten fra supporterne.

– Det er 25 trofaste supportere som reiser fra Bergen til Haugesund for å sitte på pub og se kampen. De har stilt opp og lagd trøkk på både trening og kamp. Vi har verdens beste supportere med Bataljonen og Bergens Glade Gutter i spissen. Det er overveldende og rørende.

– Hva forbereder klubben seg til nå? Er det en ny sesong i Eliteserien eller er det på et nivå under?

– På kort sikt forbereder sport seg på hver kamp som kommer, men jeg som daglig leder må også tenke lengre fremover. Vi er klar over situasjonen vi er i og vi forbereder oss på ulike scenarioer. Det er krevende, men det er 20 kamper igjen med mange poeng å spille om. Nå gjør vi det vi kan for å sikre de nødvendig poengene.

Fredag publiserte Pamer nok en kommentar i Bergens Tidende hvor han mener Branns styre må spørre seg om det finnes en annen trener enn Kåre Ingebrigtsen som kan berge plassen med dagens Brann-utgave.