Sorry, Martin, Sverige er mye bedre

Av Trond Johannessen

DOMINERTE: Martin Ødegaard var strålende mot Emil Forsberg og Sverige høsten 2019, men Norge greide ikke vinne. Emil Forsberg utlignet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Husker du høsten 2019, Sverige-Norge i EM-kvalik i Stockholm? Norge ledet og Martin Ødegaard herjet.

Så kom Emil Forsberg og ødela. Det ble 1–1, Sverige endte opp i EM, Norge ble hjemme.

Sommeren 2021 scorer Emil Forsberg igjen, to ganger til og med, og Polen slås 3–2. Sverige vinner gruppen som også inneholder Spania, mens Martin Ødegaard er i TV 2s studio som ekspert.

Landslagskapteinen er imponert av svenskene, men innrømmer at det «svir litt» å se hvor bra de gjør det. «Vi føler ikke at vi er så mye dårligere enn dem», sier Ødegaard.

Følelsen er til å forstå. Spiller for spiller er ikke Norge «så mye dårligere», knapt nok dårligere, som lag er forskjellen foreløpig enorm. I et større perspektiv er Sverige rett og slett mye bedre.

HOLDT UNNA: Robert Lewandowski og Polen presset Emil Forsberg og Sverige, men svenskene dro i land ennå en seier. Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL

Før oppgjøret mot svenskene hadde Martin Ødegaard fleipende meldt at «vi skal knuse dem, reise dit og vise dem at de er lillebror». Svenske medier konfronterte mange spillere med uttalelsen. Emil Forsberg kunne ikke brydd seg mindre, men da han ble spurt om hvorfor Sverige alltid vinner de viktige kampene, ble han mer ivrig: «Mentaliteten vår, å være best når det gjelder.»

Lett å si, vanskelig å være, men Sverige greier det igjen: Klare for 8-delsfinale i EM, på vei mot den andre strake mesterskapskvartfinalen.

Danmark har gledet flest, Italia har sjarmert, Nederland og Belgia har dominert, Tyskland, England, Portugal og delvis Frankrike har variert, mens Sverige ikke gjør noen av delene, de bare er seg selv. Middelmådige og mektige.

De fikk ikke med seg Zlatan Ibrahimovic, men har fortsatt hverandre.

«Skjult læring» sa Nils Arne Eggen da han forklarte hvorfor nye spillere ble mye bedre bare av å komme til Rosenborg. De lærte av dem som var der, nesten uten at de merket det selv, og litt av det samme skjer nok mentalt i det svenske landslaget.

Da havner man i en garderobe som er vant til å lykkes, som ikke frykter noen, som har en egen evne til å få små marginer med seg. Robert Lewandowski skremte svenskene litt med to mål, og Polen hadde snudd 0–2 til 2–2. Sverige beholdt roen, fant nye krefter og vant likevel. Best når det gjelder.

Når Emil Forsberg sier at de er det, så vet han at det ikke bare er ord. Han snakker av er erfaring, sånn har det vært i landslag etter landslag, det sitter i veggene til det svenske fotballfolkhemmet.

Kaptein Sebastian Larsson er 36 år og var med i EM første gang i 2008. Han vet nesten ikke hvordan det er ikke å komme til et sluttspill (mens de norske spillerne altså ikke vet hvordan det er å komme dit). Mikael Lustig er 34, Marcus Berg snart 35, begge fikk også sin landslagsdebut i 2008. Albin Ekdal kom til noen år etter, så Emil Forsberg og Victor Lindelöf, nå er en ny generasjon med spennende typer som Alexander Isak og Dejan Kulusevski på vei inn.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

Nå tar Sebastian Larsson med seg gjengen sin til Glasgow for å møte Ukraina. Der vil han løpe like langt som alltid, og han vil 4–4–2-forflytte seg like lojalt som da han fikk debuten av Lars Lagerbäck for 13 år siden.

Det er ikke sikkert det holder til ny seier, men det er nesten sikkert at svenskene ikke vil ramle sammen. Til det er stammen for solid.

Det er bare å følge med videre og hente impulser for Norges kaptein ...