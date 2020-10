HERJET: Royal Antwerp tok skalpen på Tottenham. Her er de etter seieren mot Ludogorets. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Juklerød måtte le av frustrert Spurs-stjerne: − Det var mye klaging

Simen Juklerød (26) har storspilt i Belgia. Etter å ha blitt trukket frem av José Mourinho (57) stoppet han Gareth Bale (31) og bidro til en sensasjonell seier mot London-klubben.

– Det ble lite søvn. Jeg sliter med å sove etter kamper og gårsdagen var litt spesiell, så det ble ikke så mye i natt, sier Juklerød til VG.

Vingbacken leverte en ny solid kamp da Tottenham ble beseiret med sifrene 1–0 i Antwerpen.

José Mourinho raste etter kampen og sa han ville bytte ut elleve mann i pausen. Det ble med fire bytter, før en anonym Gareth Bale tuslet av banen et snaut kvarter ut i andre omgang.

– Han var en rolig og fin fyr. Han snakket og meldte mye. Det var litt morsomt å høre på, forteller Juklerød, som spilte på samme side som Bale.

– Hvordan da?

– Han snakket med dommeren hele kampen. Han gjorde ikke stort ellers og var litt misfornøyd. Det var mye klaging. Han er vel såpass stor stjerne at han får snakke litt ekstra.

Det har ikke vært noen god start på Tottenham-returen for Gareth Bale.

Det har gått bedre for Simen Juklerød i Belgia. Der havnet han på årets lag i debutsesongen. I år har han fått en mer offensiv rolle som vingback, noe han stortrives med.

SLET: Hverken Gareth Bale og Heung-min Son klarte å forhindre tap i Belgia. Foto: Stephanie Lecocq / EPA

Denne sesongen står han allerede med tre mål og tre assists.

– Jeg har alltid hørt fra trenere som har sagt at den rollen vil være bra for meg. Det er første gang i år, så det er morsomt å spille fotball om dagen.

– Det virker som en morsom rolle?

– Det blir fryktelig mye løping, så det er veldig slitsomt, ler 26-åringen.

Også José Mourinho har fått med seg Juklerød, som han før kampen beskrev som «en rask og sterk» spiller.

– Det er selvfølgelig hyggelig å få sånne, spesielt av en så god trener. Han skrøt vel av flere da, ikke bare meg, sier Juklerød beskjedent.

– Du har kanskje sett ham i Amazon-serien «All or nothing»?

– Faktisk ikke ennå, men det er en del av lagkameratene mine som har. De mente de kjente til alt fordi de har sett serien.

Juklerød hadde en gigantsjanse til å øke til 2–0 i andre omgang.

– Når jeg ser det i ettertid så burde jeg kanskje spilt en pasning til siden, men jeg tenkte kun overskrifter. Jeg gikk for skudd og da gikk den langt over, sier Juklerød spøkefullt.

Seieren betyr at Royal Antwerp står med full pott etter to kamper. Nå venter et viktig dobbeltoppgjør mot LASK Linz, som kan sikre avansement for belgierne.

Til uken kommer også landslagsuttaket til de kommende kampene mot Israel, Romania og Østerrike. Tidligere har han sagt at «det er litt spesielt at han ikke blir sett på mer».

– Det må du ikke spørre meg om, men det hadde vært morsomt å bli tatt ut en gang i løpet av karrieren. Det er ikke opp til meg, sier Juklerød om egne sjanser.

