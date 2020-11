Solskjærs United slo tilbake mot Everton

(Everton-Manchester United 1–3) To dager etter at lokalavisen hevdet at klubbledelsen hadde kontaktet Mauricio Pochettino (48), styrket Ole Gunnar Solskjær (47) posisjonen som Manchester United-manager med seier på Goodison Park.

Presset på nordmannen økte da perioden på bare to seirer på sesongens seks første serierunder ble fulgt opp av Champions League-nederlaget mot Istanbul Basaksehir onsdag kveld.

Ifølge Sky Sports-ekspert Paul Merson (52) var det usikkert om Solskjær i det hele tatt ville overleve lenge nok i jobben til å få ta del i lørdagens Premier Leauge-match mot Everton. Hvis United tapte på Merseyside ville det uansett ikke være noen tvil om at han kom til å få sparken, hevdet den tidligere Arsenal-spilleren. Samtidig skrev Manchester Evening News at klubben hadde kontaktet Pochettino.

Det blir nå bare spekulasjoner. For to scoringer av Bruno Fernandes (26) og et overtidsmål av innbytter Edinson Cavani (33) styrket Solskjær som United-manager.

Håpløs baklengs

Nordmannen sendte laget sitt ut i et høyt press mot et like høytflygende Everton-lag. Carlo Ancelottis mannskap ville overtatt midlertidig tabelltopp med seier, men United var like fullt offensive innledningsvis.

– Vi visste hva vi skulle gjøre før kampen. Vi gjorde noen feil, men etter det første målet har vi en glimrende reaksjon. Vi gjør det vi må gjøre, sier Fernandes til BT Sports.

Solskjærs taktiske inngang på kampen var tilsynelatende bra, men etter 19 minutter kostet svakt individuelt og kollektivt forsvarsspill lagets hans et baklengsmål.

Evertons nettkjenning kom som et resultat av et langt Jordan Pickford-utspill som United-stopper Victor Lindelöf (26) stusset ned i bena på hjemmelagets Bernard (28) etter å ha tapt en fysisk luftduell mot Dominic Calvert-Lewin (23).

Bernard svarte med å få rask kontroll på ballen, utfordre United-back Aaron Wan-Bissaka (22) og smelle kula i korthjørnet for David de Gea (30).

FEIRET: Marcus Rashford, Fred og Fernandes feirer scoring på Goodison Park. Foto: Reuters

Fernandes-dobbel

United var rystet, det gikk mot lagets tredje strake tap, men Fernandes ville det annerledes. Først headet portugiseren inn 1–1. Så gikk et innoverskrudd innlegg fra hjørnet av 16-meteren forbi Marcus Rashford og rett i mål bak Pickford.

I andre omgang skjedde det lenge lite, men på overtid ble det dramatisk. Først fikk Abdoulaye Doucouré en stor mulighet til å utligne for Everton, som han misbrukte.

Deretter kontret United, anført av Fernandes. I stedet for å skyte selv, sentret midtbanemannen til innbytter Cavani som plasserte inn sitt første United-mål fra kloss hold.

– Jeg syns Manchester United har for få som setter standarden, men det gjorde Fernandes i dag, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Han var helt enorm. Produksjonen hans siden han kom til Manchester United, er bare helt syk, samstemmer Erik Thorstvedt.

Seieren gjør at rødtrøyene avanserer fra 15. til 13. plass på tabellen. Etter syv kamper står Solskjærs menn med tre triumfer, én uavgjort og tre tap. Om to uker, etter landslagsperioden, kommer West Bromwich til Old Trafford.

