RÅTT PARTI: Ajax feirer ett av sine 13 (!) mål mot Venlo. Foto: OLAF KRAAK / ANP

Ajax med sjokksiffer: Vant Æresdivisjonen-kamp 13–0

(VVV-Venlo - Ajax 0–13) De fleste anså kampen som over da Ajax ledet 4–0 til pause. Men angrepsspillerne ga seg ikke der. De ga seg faktisk ikke før det sto hele 0–13.

Dermed satte Ajax en ny, helt spinnvill klubbrekord.

Deres største seier i ligasammenheng var tidligere 12–1, men med 13–0, ble det 24. oktober 2020 ny klubbrekord. Deres største seier i ligasammenheng. Den forrige seiersrekorden har stått siden 1972.

Da var det Vitesse som fikk unngjelde. Da scoret Johan Cruyff fire av målene.

Ajax har jo lenge vært regnet som en klubb i en egen klasse i hjemlandet Nederland, men dette var så ellevilt at selv deres offisielle Twitter-konto hadde problemer med å henge med:

Snakk om å slå tilbake etter et tap. For bare noen dager siden tapte de 0–1 for Liverpool i Champions League.

Spissen Lassina Franck Traoré scoret fem av målene. Jürgen Ekkelenkamp noterte seg for to scoringer, og det samme gjorde veteranen Klaas-Jan Huntelaar da han kom inn fra benken. I tillegg scoret Antony, Dusan Tadic, Lisandro Martinez og tidligere Manchester United-spiller Daley Blind ett hver.

VVV-Venlos Twitter-ansvarlige reagerte på følgende vis da baklengsmål nummer tolv var et faktum:

Ajax ledet 2–0 før 20 spilte minutter, og gikk til pause med en 4–0-ledelse. Men etter andre omgang raknet det fullstendig for hjemmelaget. Etter 52 minutter ble Chris Kum vist det røde kortet. Så begynte ting å skje:

5–0 kom etter 54 spilte minutter, og fem minutter senere, var stillingen utrolig nok 8–0. Etter 79 minutter var det 12–0, og da det ble et opphold på åtte minutter uten scoring, tenkte man kanskje at Ajax var ferdige for dagen.

Etter 87 minutter scoret imidlertid sitt Traoré sitt femte for kvelden. Traoré hadde også tre målgivende pasninger, og noterte seg dermed for åtte (!) målpoeng i én og samme kamp.

Ifølge statistikk fra Sofascore hadde Ajax også:

45 skudd - hvorav 23 av dem var på mål.

18 skudd fra utenfor VVV-Venlos 16-meter.

27 skudd innenfor VVV-Venlos 16-meter.

Ajax tronet fra før øverst på tabellen i Æresdivisjonen, men har i hvert fall fått en langt bedre målforskjell. Nå står de med 24 scorede mål - og tre i mot. VVV-Venlo har på sin side nå 9–22 i mål for og imot.

Publisert: 24.10.20 kl. 18:17 Oppdatert: 24.10.20 kl. 18:41