SLITEKAMP: Både Sandefjord og Stabæk slet i 90 minutter, men fasiten ble 0–0 og poengdeling. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Målløst mellom Sandefjord og Stabæk - tok viktige poeng

(Sandefjord - Stabæk 0–0) I en traust og grå fotballkamp sto begge lagene igjen med ett poeng hver.

Og de poenget hvert av lagene tok gjør at de mest sannsynlig har sikret seg spill i Eliteserien også neste sesong. Stabæk står nå på 31 poeng som skal være nok til å holde plassen, samtidig som Sandefjord klatret opp fra 27 poeng til 28.

Med hjemmesier ville begge lagene ha stått igjen med 30 poeng hver, som er «grensen» for å holde plassen. Start vant imidlertid sin kamp mot Sarpsborg, og tok dermed tre svært viktige poeng. Nå har derfor Sandefjord seks poeng ned til Start som ligger på kvalik-plassen.

Det skal imidlertid mye til for at nedrykksfaren skal bli alt for stor for noen av lagene nå, særlig ettersom både Brann, Strømsgodset og Start ga bort poeng i sine kamper.

Hjemmelagets største mulighet kom fra Harmeet Singh etter 37 minutter. Midtbanespilleren som hadde scoret i de to kampene før Stabæk-møtet fikk nemlig vise frem skuddfoten nok en gang da han sendte ballen i stolpen.

Stabæk vartet også opp med en rysare av en målsjanse da innbytter Oliver Edvardsen fikk ball i bakrom, men klarte ikke å overliste Sandefjord-keeperen.

– Vi fører andre omgang, og jeg er normalt fornøyd når vi skaper målsjanser. Så skulle vi ønske at Edvardsen avgjorde på slutten, men det manglet vi dessverre i dag, sier Stabæk-trener Jan Jönsson til Eurosport etter kampen.

Til tross for at oppgjøret endte målløst var det flere muligheter til å sette ballen i nettet for begge lag. Men med både Sandefjord-spiller Jacob Storevik og Stabæk-keeper Marcus Sandberg i storform ble begge burene holdt rene.

Publisert: 08.11.20 kl. 19:51

