Erik Botheim (t.v.) sammen med Anders Trondsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Opplysninger til VG: Erik Botheim har signert for Bodø/Glimt

Rosenborgs vrakgods Erik Botheim (21) har signert for regjerende seriemester Bodø/Glimt, får VG opplyst.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag ble det kjent at Botheim hadde blitt enig med Rosenborg om å terminere kontrakten – til tross for at det var to år igjen av kontraktstiden.

Han dro rett til Bodø for å se på forholdene der. Onsdag formiddag trente han for første gang med Glimt. Nå er alle formaliteter på plass.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Kontrakten er på to år – med åpning for en ettårig forlengelse.

les også Glimt-trenden som bør skremme Rosenborg: – Ser veldig merkelig ut

Oslo-gutten ble i ung alder ansett som et av landets største spisstalenter, men har de siste årene ikke hatt samme utvikling som sin jevnaldrende bestekompis Erling Braut Haaland eller Groningen-spiss Jørgen Strand Larsen. Han scoret ni mål på 34 kamper for RBK.

Etter å ha kommet tilbake fra utlån i Stabæk etter 2020-sesongen, ble det raskt klart at han ikke var i planene til Rosenborg-trener Åge Hareide.

Onsdag trente han med Glimt på det grønne Aspmyra-kunstgresset, og sa til Avisa Nordland etterpå:

– Det var en helt annen intensitet enn hva jeg er vant med. Det stilles helt andre krav her. Så jeg har mye å lære meg.