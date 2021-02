KLAR: Erik Botheim i sin nye drakt. Foto: Bodø/Glimt

Erik Botheim har signert for Bodø/Glimt

Rosenborgs vrakgods Erik Botheim (21) har signert for regjerende seriemester Bodø/Glimt.

Mandag ble det kjent at Botheim hadde blitt enig med Rosenborg om å terminere kontrakten – til tross for at det var to år igjen av kontraktstiden.

Han dro rett til Bodø for å se på forholdene der. Onsdag formiddag trente han for første gang med Glimt. Nå er alle formaliteter på plass. Klubben bekrefter selv signeringen etter at VG avslørte at han var klar tidligere onsdag ettermiddag.

Kontrakten er på to år – med åpning for en ettårig forlengelse.

– Det føles helt vanvittig deilig. Jeg er veldig glad for at vi ble enige, så nå er det bare å begynne å jobbe hardt og lære meg hvordan Kjetil (Knutsen) vil at jeg skal spille, sier Botheim.

Oslo-gutten ble i ung alder ansett som et av landets største spisstalenter, men har de siste årene ikke hatt samme utvikling som sin jevnaldrende bestekompis Erling Braut Haaland eller Groningen-spiss Jørgen Strand Larsen. Han scoret ni mål på 34 kamper for RBK.

Etter å ha kommet tilbake fra utlån i Stabæk etter 2020-sesongen, ble det raskt klart at han ikke var i planene til Rosenborg-trener Åge Hareide.

Onsdag trente han med Glimt på det grønne Aspmyra-kunstgresset, og sa til Avisa Nordland etterpå:

– Det var en helt annen intensitet enn hva jeg er vant med. Det stilles helt andre krav her. Så jeg har mye å lære meg.