NY HELT: Daniel James jubler etter sin scoring mot Newcastle søndag kveld. Det er Anthony Martial (t.v.) som gratulerer ham. Foto: STU FORSTER / POOL

United har ikke scoret flere mål siden Fergusons tid

Under Ole Gunnar Solskjær har Manchester United nå 53 mål på 25 ligakamper. Det er flest av alle i Premier League 2020/21.

Publisert: Nå nettopp

Samtidig har ikke klubben hatt flere mål etter like mange kamper siden Sir Alex Ferguson var sjef på Old Trafford.

I 2012/13-sesongen, da de røde djevlene sist vant ligaen, hadde de 60 mål etter 25 matcher. United endte på 86 mål på 38 kamper den gang.

Foto: Sofascore

– Det har vært progresjon under Ole. De har mistet noen poeng unødvendig, som mot Sheffield United og Everton. Ja, det har vært en progresjon, men det er fortsatt mye rom for forbedring, sier Roy Keane på TV 2-sendingen søndag kveld.

– Det viktige er å få ballen i nettet flere ganger enn motstander, og det gjør vi, men det er kamper der vi kommer til å trenge å holde buret rent, sier Ole Gunnar Solskjær til BBC etter seieren over Newcastle.

les også Keanes melding til Solskjær: – Kjøp Haaland

På pressekonferanse ble han spurt om gullkampen er over:

– Jeg kommer aldri til å si at det er slutt før det er slutt, svarer Uniteds manager.

– Du har sett så mange eksempler på lag som bare har vært der, gjort jobben sin, og så kan noe skje. Vi må være der for sikkerhets skyld. Hver gang vi tar tre poeng, så har vi gjort jobben vår. Vi har ikke kontroll over andre lag enn oss selv, men det har skjedd mange overraskelser i fotball, sier Solskjær.

Mot Newcastle søndag kveld handlet det nok en gang mye om Bruno Fernandes. Han hadde målgivende pasning på Daniel James’ 2–1-mål, og deretter var han nok en gang sikkerheten selv på straffesparket til 3–1.

les også Keane om Solskjær: – Han må vinne et trofé nå

Portugiserens tall denne sesongen er ekstremt imponerende:

22 mål og 13 målgivende i alle turneringer.

15 mål og 11 målgivende i Premier League.

Siden Premier League-debuten i februar 2020, har Fernandes scoret 11 ganger fra straffemerket – det er flere enn alle andre klubber i serien.

PS: For Manchester United er godt nytt at de har scoret flest mål av alle i ligaen. Det er ikke like positivt at de har sluppet inn mer enn dobbelt så mange baklengsmål som rival og serieleder Manchester City.