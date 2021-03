Kommentar

Solbakkens hodepine er å få mer ut av stjernene

Av Knut Espen Svegaarden

LETTET: Landslagssjef Ståle Solbakken tok et godt tak rundt Erling Braut Haaland etter den viktige seieren i Montenegro tirsdag kveld. Foto: Aleksandar Djorovic

Det er fem måneder til Norge møter Nederland – forhåpentligvis på et fullsatt Ullevaal stadion. De månedene må Ståle Solbakken (53) bruke godt. Han må, blant annet, finne ut hvordan han og Norge får mest mulig ut av Norges to største stjerner.

Solbakkens «dåp» som landslagssjef får terningkast tre. Presten traff ikke helt godt, men godt nok til at barnet lever. Norge står med seks poeng, etter to godkjente og en svak kamp. Utførelsen mot Tyrkia var skremmende svak i deler av spillet. Mot Montenegro var det litt motsatt – der så vi igjen litt av den kynismen og råskapen Solbakken brukte mye av i FC København – og som har vært etterlyst på landslaget.

Han fikk noen positive svar, som at Morten Thorsby, Patrick Berg og Stian Gregersen fungerer godt på hans landslag. Men også noen rynker i panna over hvor lite synlige de største stjernene hans var.

Og Norge står med – minst – et poeng for lite på disse tre kampene for at optimismen om et VM-sluttspill skal være stor. I tillegg er 0–3 «hjemme» mot Tyrkia såpass stygt at Norge etter all sannsynlighet havner bak tyrkerne hvis lagene ender likt i poeng til slutt.

Hva nå? Det er to måneder til Solbakken ser spillerne igjen, hele fem måneder til den neste viktige landskampen.

Dette er viktige måneder, kanskje helt avgjørende, for om Solbakken klarer å presse Norge inn i det første sluttspillet siden han selv deltok som 32-åring i 2000.

For han innrømmer i intervjuer at det har tatt tid å få spillerne til å forstå noen av hans prinsipper som fotballtrener og -leder. Det endte med tap mot Tyrkia, som fører til at Norge henger etter i VM-kvaliken. Solbakken har dårlig tid. Og han vet det.

Ståle Solbakken overtok landslaget på både beste og verste tidspunkt: Beste, fordi Norge har mange talentfulle spillere – verst, fordi han ikke fikk sjansen til å møte spillerne, ei spille treningskamper før alvoret starter.

Nettopp derfor er samlingen i begynnelsen av juni, med to innlagte treningskamper, trolig mot Hellas og Luxembourg, ekstremt viktig for Solbakken og teamet hans. Det er der han må få ryddet unna eventuelle misforståelser av hva «hans Norge» skal være og stå for. Det er der han har sjansen til å bli så godt kjent med spillerne sine at han mer kan bruke magefølelsen på hvem som er hvem, hvem som passer inn i hans lag.

Og så har Solbakken tid, og den må han bruke godt, til å finne ut hvordan han best mulig bruker Norges to største fotballstjerner, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Er vi litt snille så kan vi si at ingen av dem var dominerende i de tre første landskampene til Solbakken. Haaland så litt rådvill ut, litt usikker på hvordan han skulle angripe kampene. Ødegaard ble litt borte, litt defensiv i spillet sitt.

Og spørsmålet blir, og er interessant: Hvis Solbakken og teamet, etter grundige gjennomganger, finner ut at Ødegaard er best bak spiss og Haaland best alene på topp: Hva gjør de da med han som totalt sett var best i de tre kampene i mars: Alexander Sørloth.

Dette er en av de viktigste oppgavene for Solbakken de neste ukene og månedene. Finne ut hvilke spillere som sammen gjør at landslaget blir best mulig, uten å ta hensyn til navn og stjernestatus. Solbakken tok av både Ødegaard og Haaland mot Montenegro, og viste med det at navn og rykte spiller mindre rolle.

En positiv nyhet for Ståle Solbakken er at han, i både juni og september, kan benytte seg av Sander Berge igjen. Og Mathias Normann. Kanskje også Omar Elabdellaoui nærmer seg et comeback innen den tid.

Alle tre var savnet på denne landslagssamlingen.