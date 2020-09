Foto: Martin Rickett / POOL PA

Solskjær er ikke bekymret for Maguire: – Han har en sterk personlighet

Manchester United-manageren tror hans kaptein vil klare å legge vekk voldsdommen fra i sommer og ankeprossessen når sesongen starter igjen denne helgen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Den prossessen vil fortsette fremover, men Harry har en sterk personlighet, sa Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen dagen før Manchester Uniteds serieåpning mot Crystal Palace.

United-kaptein Harry Maguire ble dømt skyldig for en voldshendelse på Mykonos i Hellas denne sommeren. Han har anket dommen.

– Han er et menneske og naturligvis vil nok dette ligge i bakhodet hans det som skjedde i sommer. Vi får se hvordan det går. Personlig tror jeg at han vil klare å rette fokuset sitt mot fotballen, men jeg kan ikke spå noe som helst, sier Solskjær.

Greenwood-trøbbelet: – Har snakket med ham

Maguire er ikke den eneste United-spilleren som har havnet i trøbbel før sesongstarten.

Det engelske stortalentet Mason Greenwood havnet i trøbbel på landslagsamling med England for å ha brutt corona-regelene og ble kastet ut av samlingen.

– Jeg har selvfølgelig snakket med Mason, men hva vi pratet om vil bli mellom oss, sier Solskjær om situasjonen.

– Jeg forsøkte mitt beste å gi ham fri i sommer, han hadde behov for det mentalt. Det første som skjedde var at han ble kalt opp til a-landslaget. Vi gjør det vi kan for å beskytte ham og hjelpe ham.

Vil ikke kommentere Sancho

En unggutt som har imponert Solskjær er nysigneringen Donny van de Beek. 23-åringen ble hentet fra Ajax før sesongstarten.

– Han har funnet seg godt tilrette hos oss. En strålende gutt som kommer med et smil hver eneste dag, sier Solskjær og legger til at nederlenderen leverte en god prestasjon i treningskampen mot Aston Villa forrige helg.

– Du kommer nok til å få se ham på banen, men jeg vil ikke si noe om laguttaket i dag. Det skal jeg avsløre først for guttene på trening.

Den 23-årige nederlenderen er Solskjærs første og eneste kjøp i dette overgangsvinduet. Solskjær fikk spørsmål om United-fansens frustrasjon over liten aktivitet i overgangsmarkedet og om ryktene om at Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho er sterkt ryktet til klubben.

– Du vet at jeg ikke kan si noe om andre klubbers spillere av respekt for dem. Vi ønsker å utvikle laget, men vi trenger også å forsterke det. Vi får vente å se om det blir mulig å hente noen nye ansikter inn, sier manageren.

Manchester United sesongåpner lørdag kveld kl. 18.30 hjemme mot Crystal Palace. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium 1 og du kan følge den i VG Live.

Publisert: 18.09.20 kl. 11:28

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 1 1 0 0 3 – 0 3 3 1 Leicester City 1 1 0 0 3 – 0 3 3 3 Chelsea 1 1 0 0 3 – 1 2 3 4 Newcastle United 1 1 0 0 2 – 0 2 3 4 Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 2 – 0 2 3 VIS MER Champions League

Champions League Nedrykk