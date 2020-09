Bodø/Glimt-helten Hauge om gullsjansene: – Det ser veldig bra ut

BERGEN/OSLO (VG) (Brann - Bodø/Glimt 1–3) Bodø/Glimt har slått Brann med totalt 8–1 over to kamper denne sesongen. Samtidig økte de serieledelsen til ufattelige 16 poeng.

Oppdatert nå nettopp

– Ja, det har blitt snakket om gull siden vi vant 1. serierunde, så det lever vi fint med. Det ser veldig bra ut, men vi må ikke glemme hvorfor det ser bra ut, det er på grunn av fotballen vi spiller, sier Jens Petter Hauge etter nok en banens beste-prestasjon.

Som så mange ganger før var det Glimts kantspillere som ble tunga på vektskålen, etter en målløs førsteomgang i Bergen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Jens Petter Hauge fosset fram i mellomrommet og slapp ballen akkurat tidsnok til Philip Zinckernagel.

Det surret rundt for Vegard Forren, som var kraftig på etterskudd, og dansken dunket kontant inn sitt 12. mål for sesongen via stolperoten og inn.

Brann kom seg tilbake i kampen og skapte flere halvsjanser etter å ha havnet under, men manglet de siste marginene for virkelig å true gjestene.

DYNAMISK DUO: Jens Petter Hauge og Philip Zinckernagel stod for fem av seks målpoeng for Bodø/Glimt i Bergen. Her etter førstnevntes 3–0-scoring. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

les også Dette er Bodø/Glimt alene om i Eliteserien: – Bevisst strategi

Da passet det heller dårlig for bergenserne at Zinckernagel ladet opp igjen og banket inn sitt andre fra distanse.

Like etter var Hauge og Zinckernagel på farten igjen, Opdal stoppet det første forsøket fra sistnevnte, men Hauge var på rett sted og pirket inn Glimts tredje.

– Vi har ikke noen god første omgang, men så synes jeg vi kjører ganske greit over dem i andre omgang og vinner fortjent, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

OVERKJØRT ETTER PAUSE: Håkon Opdal måtte hente ut tre baller av nettet i andre omgang. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Thomas Grøgaard tente håpet for hjemmelaget med en kontant redusering, men det var for lite og for sent for hjemmelaget.

Dermed tok Bodø/Glimt sine poeng nummer 48, 49 og 50 av bare 54 mulige denne sesongen.

Ikke noe lag har ledet med mer enn elleve poeng på dette stadiet i sesongen etter at trepoengsregelen ble innført i 1987. Rosenborg hadde elleve poeng ned til nettopp Bodø/Glimt i 2003.

Bodø/Glimt leder nå med 16 ned til Molde.

– Det er helt sikkert mulig å rote det vekk, men det skal vi prøve å unngå, sier Saltnes.

DANSK DYNAMITT: Patrick Berg klemmer Zinckernagel etter danskens første scoring. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Brann hadde litt av hvert å revansjere på naturgressmatta i Bergen. Ikke bare tapte de 5–1 for Vålerenga forrige søndag, men de ble også smadret 5–0 i Bodø da lagene møttes i sommer.

De var også best i den første omgangen og kom til flere kvalifiserte sjanser, nærmest var omskolerte Thomas Grøgaard på hel volley, men ingen av forsøkene var virkelig dødelige.

Kåre Ingebrigtsen har dermed ledet sin nye arbeidsgiver til fire poeng på fem kamper.

– De er dødelige når de får sjansen. Jeg synes vi gjør det bra i dag, men Bodø/Glimt har mer krefter enn oss, sier Branns Kristoffer Barmen.

Nordlendingene fikk på sin side en ålreit generalprøve før torsdagens styrkeprøve. Da venter Zlatan Ibrahimovic og hans AC Milan på San Siro.

PS! Forrige gang Bodø/Glimt ikke scoret to mål eller mer i Eliteserien var mot nettopp Brann i Bergen 28. oktober 2019.

Publisert: 20.09.20 kl. 19:50 Oppdatert: 20.09.20 kl. 20:30

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 4 Odd 18 10 2 6 30 – 24 6 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk