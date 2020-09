FIORENTINA-EIENDOM: Rafik Zekhnini i en kamp for sin italienske klubb kort tid etter overgang fra Odd. Foto: Paul White / TT NYHETSBYRÅN

Vålerenga gir opp Rafik Zekhnini

Rafik Zekhnini (22) har trent med Vålerenga i flere uker, men Oslo-klubben gir opp å signere Fiorentina-proffen nå.

Nå nettopp

Det opplyser sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til VG.

– Han kommer ikke hit som det ser ut nå. Snakk med spilleren, jeg vet ikke mer, melder Ingebrigtsen og beskriver jakten på vingen som «avsluttet».

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han gjentar at spilleren selv eller agent Jim Solbakken må svare på hvorfor en Vålerenga-avtale ikke kommer i orden. Zekhnini har ikke respondert på VGs henvendelse torsdag.

Før coronautbruddet var Zekhnini på lån i nederlandske Twente. Han har fortsatt ett år igjen av kontrakten med Fiorentina i Serie A, som i 2017 hentet ham fra Odd.

Ifølge Ingebrigtsen var det ikke aktuelt for Vålerenga å gå i dialog med Fiorentina. Vålerengas sportslige leder mente det var opp til den italienske klubben og spilleren selv om å bli enig om en løsning, som igjen kunne bety at han kunne signere for Vålerenga.

Trener Dag-Eilev Fagermo har vært veldig klar på å sitt ønske om å forenes med sin tidligere stjerneelev fra Odd-tiden:

Publisert: 10.09.20 kl. 15:18

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 33 – 21 12 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk