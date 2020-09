GULLGUTTER: Jørgen Strand Larsen tar et godt tak rundt lagkamerat Ismaila Coulibaly etter Sarpsborgs seier over Molde i august. Foto: Christoffer Andersen

Sarpsborg solgte for titalls millioner på to dager: – Kommer nok en offensiv spiller

Ismaila Coulibaly (19) og Jørgen Strand Larsen (20) forsvant fra Sarpsborg i løpet av et svært innbringende døgn for klubben. Pengene går til klubbdrift, infrastruktur – pluss iallfall en offensiv forsterkning.

– Det er store salg for oss, men hele Fotball-Norge blør. Det vil klubbene som ikke tar medalje eller selger spillere merke. Selv går vi mot et underskudd på 11 millioner så langt i år. Dette er utgangspunktet for å håndtere det, beskriver sportssjef Thomas Berntsen, som ikke vil kommentere summene.

Klubbledelsen i Sarpsborg har hatt noen hektiske dager på kontoret med salgene av Ismail Coulibaly til Premier League-klubben Sheffield United og Jørgen Strand Larsen til nederlandske Groningen.

Etter det VG forstår er det snakk om flere titalls millioner totalt inn for begge spillerne nå. Berntsen bekrefter at Sheffield United-dealen med Coulibaly er blant de beste salgene klubben har gjort, og her er målestokken er Krepin Diattas nær 25-millionersovergang til Club Brugge i januar 2018.

Coulibaly – som umiddelbart leies ut til belgiske Beerschot – ligger dermed i sjiktet tett under.

Like dyr er ikke U21-landslagets Jørgen Strand Larsen, men etter det VG erfarer får Sarpsborg inn et sted mellom 10 og 15 millioner i overgangssum allerede nå.

– Vi skal være en etterrettelig klubb. Spillerne våre skal ha alltid ha lønn én-to dager før lønningsdag, omdømmet går først. Det høres kleint og klisjé ut, men dette er en del av klubbstrategien. Dette er for at de beste unge norske spillerne bør skjønne at de bør komme til Sarpsborg, sier Berntsen.

Mener troppen er sterk

Til tross for millionregnet understreker Berntsen at det ikke blir noen «bonanza» på kjøp av spillere eller spillerlønninger hos Sarpsborg i dette vinduet.

Spillere som Jørgen Horn og Gaute Vetti er tilbake fra skader, og Mikael Dyrestam (kontrakt ut sesongen), Tobias Heintz (lån ut sesongen) og keeperen Simon Thomas (kontrakt ut sesongen) allerede er signert.

Men Berntsen vedgår at Heintz ikke nødvendigvis er en direkte erstatter for Jørgen Strand Larsen, som den siste tiden spilte høyreving i trener Mikael Stahres 3–4–3, skjøvet ut fra midtspissplass etter en tung start på sesongen.

– Vi kommer nok til å gjøre noe. Vi er veldig fornøyde med stallen vi har, og selv med de to salgene, er nok troppen akkurat nå på det sterkeste den har vært i år. Men det kommer nok inn en offensiv spiller, innrømmer Berntsen.

I fjor hentet de tidligere Premier League-spiller Kyle Lafferty på en kortidsavtale. Berntsen utelukker ikke at det kan skje noe lignende nå med snaut halve seriesesongen igjen.

– Helst vil vi ha en løsning som er bærekraftig og for både i år og neste år, men det kan godt hende at det ender opp med det. Det kommer til å komme spillere inn i Sarpsborg i løpet av vinduet. Enten langsiktig, eller litt mer kortsiktig. Vi cruiser jo ikke akkurat i Eliteserien for tiden, men etter en forferdelig start har vi kommet oss på bena, sier han.

Sarpsborg tapte de fem første kampene som første lag i norsk toppdivisjon på ti år. Forrige lag som gjorde det var Hønefoss, og de rykket ned.

– Det er bra at vi ligger der vi ligger med den starten, selv om vi ikke er fornøyde. Sarpsborg har som målsetting å være topp fire hvert år. Men vi må tåle et mellomsteg eller to innimellom. Det er da vi ikke må miste hodet eller oss selv, sier Thomas Berntsen.

