Ohi i ordkrig før Champions League-møtet: – Han skal ikke være så cocky

VALLE (VG) Gamle kjenninger kan være det som står i veien for Molde. Ohi Omoijuanfo (26) har fått med seg at eks-lagkameraten Franck Boli (26) spår at de «kommer til å knuse Molde».

– Jeg vet hvorfor han sier det. Stabæk har hatt ganske bra statistikk mot Molde, spesielt på gresset på Nadderud. Men Franck må ikke glemme at han hadde meg og Moussa som serverte ham. Det har han ikke lenger, sier Ohi Omoijuanfo til VG.

Sammen utgjorde han og Franck Boli en fryktet angrepsduo for gamleklubben Stabæk. Mens Holmlia-gutten dro til Molde, forsvant hans ivorianske lagkamerat til ungarske Férencvaros.

Nå står de overfor hverandre i det som er siste hinder før et mulig gruppespill i Champions League. Boli sparte ikke på kruttet da VG snakket med 26-åringen onsdag.

– Ikke for å være overlegen, men vi knuser dem. Jeg har spilt i Norge, jeg kjenner Molde, og det er dem vi ville møte. Nå har vi slått ut Celtic og Dinamo Zagreb, så vi har ingen grunn til å være redd for Molde, meldte Boli selvsikkert.

Omoijuanfo har ingen problemer med å fyre oppunder ordkrigen.

– Jeg tror han bare glemmer at det var vi som serverte han.

– Uten dere er han ikke det samme?

– Han er ikke det samme. Han trengte bare å løpe i boks og så fikk han ballen på åpent mål av oss. Han skal ikke være så cocky.

SLÅR TILBAKE: Ohi Omoijuanfo tapte duellen mot Fredrik Oldrup Jensen & Co, men drømmen om Champions League lever fortsatt for moldenserne. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Den tidligere Strømsgodset-spilleren Tokmac Nguen, som har herjet for Ferencváros denne sesongen, valgte en litt mer diplomatisk variant da han sa han hadde «stor respekt for klubben og spillerne der».

– «Tokki» vet at Molde er et godt lag. Det som blir avgjørende er begge hjemmekampene. De er et gresslag og vi er et kunstgresslag, påpeker Omoijuanfo.

Han tror det kan være en fordel å åpne hjemme.

– Jeg tror det er fint, jeg. Vi har god erfaring med det. I fjor startet vi de tre første kampene i Europa League-kvaliken hjemme. Da vant vi, mens vi tapte mot Partizan Beograd da vi åpnet borte, sier han.

Molde-trener Erling Moe presiserte etter kampen at de ikke nedprioriterte lørdagens seriekamp. Det understreket han ytterligere da han ikke ønsket å si altfor mye om dere ungarske motstander.

– Vi har hatt fokus på Vålerenga, så er det andre som har sittet og jobbet med det. Så får jeg heller komme tilbake til hvordan jeg ser på det. Det er litt for tidlig.

– Men det er ikke så verst å slå ut Celtic og Dinamo Zagreb?

– Nei, nei, nei. Så vet vi at når man kommer dit, så er alle lagene der gode. Det er ikke sånn at det er en lett runde å gå gjennom.

