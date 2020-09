Odd kastet bort tre sikre poeng – Haugesund med spinnvill opphenting

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Odd 4–4) Da Odd styrte mot storseier over Haugesund, scoret Haugesund tre mål på tampen og fikk med ett poeng.

Etter 87. minutter ledet Odd hele 4–1, men tre raske scoringer fra Haugesund gjorde at det endte med poengdeling på Haugesund Stadion.

Dermed setter Haugesund en solid støkk i sølvjagende Odd.

Det var Haugesund som startet best, og tok ledelsen allerede etter fem minutter. Alexander Stølås svingte ballen inn i feltet, der Ulrik Fredriksen steg høyest og stanget inn 1–0.

Hjemmelaget fortsatte å styre det meste resten av omgangen, og Odd skapte ikke en eneste mulighet før det var spilt 43 minutter. Men da det først smalt, gjorde det det to ganger.

Først ble Elbasan Rashani tredd gjennom av Espen Ruud, før han la ballen lavt inn foran mål. Etter litt klabb og babb fikk Robin Simovic ballen over streken, og noterte seg for scoring i sin første start for klubben.

På overtid av første omgang var den høyreiste svensken frempå igjen. Rashani la et hjørnespark på bakerste, der 199 centimeter høye Simovic headet ballen tilbake i feltet. Der sto Bakenga, og fikk en enkel oppgave med å heade inn 2–1 til gjestene.

– Vi styrer hele omgangen, men slipper inn to drittmål på slutten, sier Fredriksen til Eurosport i pausen.

Haugesund fortsatte presset etter hvilen, og var uhyre utligning nære ved Kristoffer Velde etter 59 minutter. Han flikket ballen videre på tre-fire meter, men ble stoppet av ett tigersprang fra Sondre Rossbach.

I stedet for utligning, gikk gjestene opp i 3–1. Ruud svingte et frispark fra kanten rett i mål, og høyrebacken er med det oppe i fem scoringer denne sesongen.

Etter 71 minutter ble den ledelsen økt til 4–1, da Ruud serverte Bakenga på åpent mål. Bakenga, som denne gangen var plassert på kanten, gjorde ingen feil, og satte inn sitt andre for dagen.

Så kom Haugesund. Ammitzbøll fyrte fra distanse, og ballen gikk via Kiotlano og i mål. I det kampen gikk inn i sitt siste ordinære minutt headet Koné inn 3–4, og tre minutter på overtid kom 4–4. Ammitzbøll skrudde ballen i vinkelen, og sørget for en mesterlig opphenting.

I neste runde skal Haugesund til Kristiansand, der Start venter. Odd møter Rosenborg borte.

