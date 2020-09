SPURS-SJEF: José Mourinho fotografert i kampen mot Newcastle søndag. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Mourinho mener Tottenham blir behandlet med mindre respekt

Tottenham er inne i en «helvetesuke», og José Mourinho (57) er klar på at pengene er viktigere enn klubbens første tittel siden 2008.

Nå nettopp

Tottenham spiller ni kamper på 24 dager, og portugiseren mener at det handler om at de blir behandlet annerledes og med mindre respekt enn klubber med en «stor historie» som han uttrykte det til Sky Sports, gjengitt av Evening Standard:

– Dette er den respekten som Tottenham får. Tottenham er en stor klubb, men vår historie når det gjelder trofeer, er ikke like stor som andre klubber. Jeg innser nå forskjellen mellom klubber med en stor historie og andre.

Tirsdag er det ligacup og lokalderby mot Chelsea. Men ifølge portugiseren kan ikke Tottenham prioritere det og dermed øke muligheten for en tittel denne sesongen.

Det var ligakamp mot Newcastle sist søndag, så Chelsea i ligacupen tirsdag, dernest playoff for Europa League mot Maccabi Haifa torsdag og så ligaspill mot Manchester United søndag.

– Hva hadde du gjort på min plass? Jeg skulle gjerne kjempe om ligacupen, men jeg tror ikke jeg kan, sa Mourinho på sin pressekonferanse.

– Vi har en kamp på torsdag som ikke gir oss like mye penger som Champions League, men gruppespill i Europa League gir en sum som for oss er veldig viktig.

Ifølge football.london vil gruppespill i Europa League gi Tottenham minst 180 millioner kroner.

– Europa League gir oss en god sjanse til å komme gjennom til utslagsrundene, så kampen torsdag er veldig viktig for oss.

Mourinho mener at Chelsea har en klar fordel av én kamp mindre enn Tottenham denne uken.

– Hvis manageren vil, så kan han spille med nøyaktig de spillerne han vil, sa Mourinho - og gjentok det tøffe kampprogrammet til Tottenham.

Han har Heung-Min Son skadet.

– Jeg tror at dette bare var den første skaden. Tirsdag kan det komme en ny skade, og torsdag enda en. Og et par til søndag, sa Mourinho til Sky Sports.

Spurs-sjefen innrømmet at han må gjøre mange endringer for å unngå flere skader, og at det vil gå på bekostning av rytmen i laget.

– Hvis vi gjør det, og vi kommer til å gjøre det, så kjenner vi konsekvensene av det, fordi ikke alle spillere er like, og ikke alle spillerne har den samme gruppedynamikken, og vi åpenbart mister potensiale, sa Mourinho.

Nå skal han altså møte gamleklubben Chelsea. Mourinho har til nå møtt Chelsea to ganger som Tottenham-manager - og begge kampene endte med tap. Nå risikerer han det tredje nederlaget på mindre enn ett år mot Chelsea.

PS: Husker du oppgjøret på Stamford Bridge i mai 2016? Da ble det delt ut 12 gule kort, ni av dem til Tottenham. En del av spillerne fra den gang er fortsatt med nå. Men managerne er nye; den gangen var det Guus Hiddink og Mauricio Pochettino.

Grunnen er trolig at manager José Mourinho mellom linjene antydet at han vil prioritere torsdagens Europa League foran tirsdagens ligacup. Om han virkelig gjør det vet vi mer om når startlaget kunngjøres rundt en time før avspark

Uansett tror vi at Chelsea-boss Frank Lampard jakter på en form for reaksjon av sine gutter etter bare 3–3 borte mot West Bromwich på lørdag.

Publisert: 29.09.20 kl. 17:07

