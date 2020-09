SUKSESS PÅ DIREKTEN: Henrik Bjørdal signaliserer med pekefingeren for Vålerengas 1–0-mål mot Brann – flankert av Jonatan Tollås Nation (til venstre) og Christian Borchgrevink. Til venstre bak Osame Sahraoui, som får tilkjent scoringen som feires her. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Ber Klanen elske sin nye bonde: – Har løftet mye høyballer

VALLE (VG) Vålerengas bohemlag fra 1960-tallet hadde «Bonden» i keeper Helge Sørlie. Nå har årets VIF-utgave fått en ny med Henrik Bjørdal (23) – ifølge Jonatan Tollås Nation (30).

«Bonden Bjørdal» sprengte nemlig ut av startblokken som Vålerenga-spiller og var overalt i 5–1-overkjørselen av Brann.

Det var hjemvendte Vidar Örn Kjartansson som stjal det meste av oppmerksomheten med sitt hat-trick, men Dag-Eilev Fagermos andre sommersignering markerte seg med maratonkondisjon, styrke som en bryter og en påfallende evne til alltid å være spillbar for lagkameratene.

Forklaringen har Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation, takket være lokalkunnskap fra duoens felles opprinnelse fra Sunnmøre.

– Han var fantastisk. Både på defensiv dødball, han skaper sjanser på offensiv dødball og har sinnsyk løpskraft. Han er vokst opp ute på landet og er egentlig en bonde. Vant til å løpe mye rundt på gården og har løftet mye høyballer opp gjennom, beskriver Jonatan Tollås Nation om sin gamle lagkamerat i Aalesund. Nå er de gjenforent på Oslo Øst.

– Det er bare å ta ham til hjertet sitt, er den nærmest lyriske oppfordringen fra Vålerenga-kapteinen til fansen.

Kanskje har Klanen fått «Bonden II» i sin nye midtbanekjempe. Helge Sørlie, legendarisk keeper fra 1960-tallet, er originalen – og ifølge Vålerenga-viter og fotballekspert Bengt Eriksen var det fordi Sørlie var «født på landet» og dukket opp som innflytter på Vålerenga skole med uttrykk som «je’» og «itte».

Mer skulle ikke til for å bli «Bonden», og han ble for øvrig også kjent for visstnok å ha fått «teipet hjertet» etter å ha klagd på smerter i brystet i forkant av en kamp.

GØY PÅ LANDET: Vålerenga-keeper Helge «Bonden» Sørlie på gullstol da klubbens seriemesterskap i 1965 ble feiret i Steinkjer. Foto: Petter Rønne

Henrik Bjørdal fremstår riktignok litt usikker på spørsmål om han er bonden selv Klanen må lære seg å elske. Vålerengas supportere har i årevis sunget om bønder, men sjelden på en positiv måte.

På lagkameraten beskrivelse reagerer han slik:

– Tollås er fra midt i Ålesund og bodd i Oslo noen år og blitt litt høy på seg selv. Men Valderøya – det er fint der ute, sier Bjørdal om sitt eget hjemsted.

I sin femte proffklubb

23-åringen har sneket seg litt ubemerket tilbake i norsk fotball etter å ha tilhørt Brighton, IFK Göteborg og senest belgiske Zulte Waregem etter han forlot Aalesund.

Felles for oppholdene i alle klubbene er han blitt flyttet litt rundt på banen. Nå skal han være indreløper, og bare det, og alle som så Brann-kampen søndag kveld, behøver ingen forklaring på hvorfor han passer best der.

Det er vanskeligere å forstå at han kunne fremstå på den måten med tanke på at hans forrige fotballkamp var helt tilbake til 26. januar.

– Jeg har hatt to operasjoner, men trent godt en måned nå. At jeg skal holde så bra i 90 minutter, hadde jeg ikke trodd. Det var adrenalinet og resultatet som bar meg utpå der, smiler Bjørdal.

Dag-Eilev Fagermo har etterlyst flere mål fra midtbanespillerne og beskriver sunnmøringen som akkurat den type indreløper de har lett etter. I «4–3–3-ligaen» Eliteserien var likevel Vålerenga – ifølge treneren – relativt alene om å prøve å hente Bjørdal hjem nå i sommer.

– Jeg tror ingen andre var på, ikke som jeg vet, iallfall. Vi var tidlig enige med Henrik, men det var litt frem og tilbake med Zulte. Han var tydelig på at han ville spille indreløper, og hadde jeg sagt at han skulle vært kant eller spiss, hadde han ikke kommet, sier Fagermo.

– Jeg hadde tilbud fra Belgia om å bli der. Det var ikke sånn at de ville bli kvitt meg, men jeg følte litt på det å bli dyrket i en posisjon. Jeg har alltid sett på meg selv som indreløper, og er det noe Dag-Eilev kan, er det indreløpere. Vålerenga var en perfekt match for meg, begrunner Bjørdal.

