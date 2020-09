SKREK AV SMERTE: Hólmbert Fridjónsson hadde vondt under oppgjøret mot Sarpsborg på Color Line Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, VG

Lettelse for Aalesunds superspiss – unngikk alvorlig skade

Nedrykkstruede Aalesund kan ha toppscorer Hólmbert Fridjónsson (27) friskmeldt allerede mot Viking førstkommende søndag.

For mindre enn 10 minutter siden

Med 11 mål på 14 kamper er islendingen trener Lars Arne Nilsens desidert viktigste mann i jakten på fornyet eliteseriekontrakt – men mot Sarpsborg 08 holdt det på å gå fryktelig galt.

Fridjónsson ble taklet hardt i ankelen av Bjørn Inge Utvik og krøp av banen med store smerter. Aalesund-leiren kunne ikke utelukke et brudd, men nå viser skaden seg å verre mindre alvorlig enn fryktet.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Han har vært til bildeundersøkelser som ikke viser brudd. Han behandles nå som ved en båndskade. Han skal til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut i AaFK i dag. Vi håper han er klar til neste kamp, forteller medisinsk ansvarlig Terje Vagstad til VG.

Ettertraktet

27-åringen scoret for Island mot Belgia så sent som sist tirsdag. Det bidro trolig bare til å styrke interessen for ham. Flere utenlandske klubber, blant dem mange italienske, er rapportert å ønske Fridjónsson, som har kontrakt med AaFK ut året.

Han står dermed fritt til å signere for andre lag. For Aalesunds del er problemstillingen knyttet til om de skal akseptere eventuelle bud på ham allerede nå eller si nei til pengene og håpe at spissen skyter dem til en ny kontrakt i Eliteserien for 2021.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 14.09.20 kl. 10:19

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Vålerenga 17 8 5 4 27 – 23 4 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk