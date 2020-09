HET: Alexander Sørloth har lagt bak seg en fantastisk sesong i Tyrkia. Foto: EPA

Trabzonspor-president til Fanatik: Vil selge Sørloth for 320 millioner kroner

Ifølge Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu (63) har Alexander Sørloth (24) gitt beskjed om at han vil forlate klubben. Den skal nå pågå samtaler med både RB Leipzig, Tottenham og deleier Crystal Palace.

Nå nettopp

– Vi vil selge Sørloth for et beløp rundt 30 millioner euro. Det vil da være 15 millioner euro til hver av oss og Crystal Palace, sier Agaoglu i et intervju med avisen Fanatik.

VG fikk i januar opplyst at den tyrkiske toppklubben har sikret seg en opsjon på kjøp av nordmannen for seks millioner euro, som i utgangspunktet skal være på lån hos Trabzonspor fra Crystal Palace frem til neste sommer. Det bekrefter også Agaoglu.

Han beskriver avtalen med engelskmennene som komplisert, siden den inneholder flere elementer og trinn, men han oppsummerer den med at de i dette overgangsvinduet vil dele en eventuell salgssum.

Kaotisk

Lite tyder samtidig på at Sørloth tar en ny sesong i Tyrkia. I stedet ligger det an til en dragkamp mellom José Mourinhos Tottenham og Julian Nagelsmanns RB Leipzig om trønderens underskrift.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med Sørloth eller noen som representerer ham.

Trabzonspor hevdet sist uke i en pressemelding at 24-åringen ikke har ankommet Tyrkia som avtalt etter forrige landslagssamling. Klubben informerte samtidig om at de skal ha mottatt et bud fra RB Leipzig. Ifølge Agaoglu har det vært på mellom 15 og 20 millioner euro, mens de ønsker nærmere 30 millioner euro for å slippe ham.

– Sørloth er definitivt en spiller som ville hjulpet oss. Han scoret masse mål sist sesong. Hvis han klarer å kopiere antallet i Bundesliga, ville det vært topp, uttalte trener Nagelsmann i et intervju for halvannen uke siden.

PRESIDENT: Ahmet Agaoglu er toppsjef i Trabzonspor. Foto: AA/ABACA

les også Trabzonspor bekrefter: Har mottatt Sørloth-bud fra RB Leipzig

Tottenham i Tyrkia

At Trabzonspor er i ferd med å miste Sørloth, er uansett noe supporterne ikke liker. Den norske landslagsspissen ble en publikumsfavoritt med sine 24 seriemål for laget. Klubbpresidenten mener på sin side at et salg vil være en del av forretningsmodellen deres.

– Trabzon taper ikke penger på spillere vi kjøper. Da vi kjøpte Sørloth, var fansen misfornøyde, men hva skjedde? Trabzon kommer uansett ikke til å ende opp uten en spiss. Hvis en spiller vil gå, handler vi etter hva som er best for klubben, sier Agaoglu.

Tottenham-manager José Mourinho var selv relativt ordknapp etter lagets Premier League-tap mot Everton søndag kveld, men portugiseren benektet ikke at de er ute etter Sørloth.

– Jeg kommer ikke til å snakke om spilleren, fordi han tilhører Trabzonspor – men hvis presidenten sier det så kommer jeg ikke til å si at det ikke er sant, sa Mourinho.

Publisert: 15.09.20 kl. 09:59

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 1 1 0 0 3 – 0 3 3 1 Leicester City 1 1 0 0 3 – 0 3 3 3 Chelsea 1 1 0 0 3 – 1 2 3 4 Newcastle United 1 1 0 0 2 – 0 2 3 4 Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 2 – 0 2 3 VIS MER Champions League

Champions League Nedrykk

Les også