STRÅLTE: Jens Petter Hauge (bakerst) lekte seg til tider på San Siro. Her har han nettopp servert Kasper Junker. Foto: DANIELE MASCOLO / REUTERS

Milan-manageren om Hauge: – Holder et høyt internasjonalt nivå

MILANO (VG) En lekker overstegsfinte ble etterfulgt av en vakker assist og et glimrende mål. Milan-manager Stefano Pioli mener at Jens Petter Hauge (20) viste at han har noe å gjøre på den aller største scenen.

– Vi visste at han var sterk, rask og veldig god til å komme inn fra siden. Jeg er veldig imponert over ham og han er en spiller som definitivt er på et høyt internasjonalt og europeisk nivå, sier Pioli på spørsmål om Hauge.

Tidligere hadde Milan-manageren selv trukket frem Bodø/Glimts venstrekant på spørsmål fra VGs spørsmål om det var noen spillere som imponerte ham litt ekstra.

– Spesielt Hauge og Lode viste veldig høyt nivå. Hele laget viste høyt nivå. Resultatene til Bodø/Glimt viser dette og at ligaen viser høyt nivå også med Molde som gjør en bra kamp i Champions League.

– Det er selvfølgelig veldig gøy å bli lagt merke til, men nå er jeg mest skuffet over at vi ikke gikk videre i turneringen, sier Jens Petter Hauge til VG.

Venstrekanten herjet tidvis med Milan. Han fintet enkelt bort Franck Kessie med en lekker overstegsfinte før han serverte Kasper Junker.

I andre omgang ble han bedre og bedre. Han var også nære å servere Ola Solbakken alene med keeper.

– Jens Petter viste igjen at han er en spiller på internasjonalt nivå. Det er en prestasjon jeg synes han skal være veldig stolt over, sier Patrick Berg.

Tidligere i år sa Jens Petter Hauge nei til Cercle Brugge. Nå er det nok ingen overraskelse om enda større klubber kommer på banen.

– Det er klart at jeg har ambisjoner og drømmer i fotballen. Jeg føler i dag at jeg har vist at jeg kan levere på et høyt, høyt nivå på en enkelt kamp. Det er et litt vanskelig å si om jeg er klar for å ta det steget allerede nå eller om jeg må ta et lite mellomsteg, sier han.

MÅLJUBEL: I andre omgang hamret Jens Petter Hauge (t.v.) inn en scoring, og fikk gratulasjoner av Patrick Berg og Brede Moe. Foto: DANIELE MASCOLO / REUTERS

– Får de med deg hjem herfra eller røsker storklubbene tak i deg på vei ut stadion her?

– Jeg har planer om å bli med flyet hjem. Det kommer en kamp på søndag allerede, sier han.

Den kampen kan imidlertid gå uten Jens Petter Hauge, som fikk noe som lignet på en strekk allerede etter fem minutter.

– Jeg får en liten kjenning på baksiden låret av som gjorde at jeg spilte på 80–85 prosent. Jeg er usikker på om jeg er klar til Vålerenga-kampen og må finne ut hva det er og telle opp når det nærmer seg på søndag.

Kjetil Knutsen mener at det er imponerende at Hauge leverte en topp-prestasjon selv om han ikke var hundre prosent.

– Det forteller litt om hvor god han var og hvor god han kunne vært, sier Bodø/Glimt-treneren.

Atmosfæren på San Siro har tydeligvis uante krefter.

– Det er klart at når man kommer på en så stor stadion så gir det inspirasjon og ekstra krefter. Hadde det vært en kamp i Eliteserien hadde jeg kanskje gått ut etter fem minutter, men det er klart at det hjalp på at det var den anledningen her.

