INNBYTTER: Ole Gunnar Solskjær og Donny van de Beek fotografert i en ligacupkamp i januar. Foto: Peter Powell / PA Wire

Van Basten om van de Beeks trøbbel: − De tror at de er store gutter

Donny van de Beek (24) hadde tilsynelatende en drømmeovergang til Manchester United i sommervinduet – da Ole Gunnar Solskjær & co. betalte rundt 450 mill. kroner for det nederlandske talentet.

Van de Beek hadde imponert i Ajax hjemme i Nederland, og en rekke toppklubber hadde meldt sin interesse. Manchester United stakk av med midtbanespilleren, som hadde lyst til å følge i fotsporene til landsmenn som Jaap Stam og Robin van Persie til «Drømmenes teater».

Men det har blitt et mareritt for van de Beek, som har vært i startoppstillingen bare to ganger i Premier League og én gang i Europa League. Riktignok har han mange innbytter, men det var nok ikke det han kom til Manchester for.

En av Nederlands fotballegender, Marco van Basten, har flere ganger i løpet av sesongen uttrykt seg kritisk om van de Beeks United-eventyr. Nå har han uttalt seg igjen – til ziggosport.nl, gjengitt av goal.com:

– Det viser bare hvor godt liv de har når de spiller i Ajax. De tror alle veldig fort at de er store gutter her og kan gjøre det i andre land, men i Nederland er det komfortabel konkurranse.

– I et lag som Ajax blir du virkelig hjulpet, særlig i nummer 10-posisjonen. Så drar de utenlands, og det blir noe helt annet, hevder van Basten.

Om hvordan Donny van de Beek kan snu det, sier helten fra 1988-EM:

– Du må være i stand til å ta vare på deg selv. Hvis du går til en klubb i et annet land, må du kunne presentere deg selv i laget på en måte som gjør at de andre vil tenke: Han er en av oss, og med ham skal vi vinne.

Rafael van der Vaart har også uttalt seg om landsmannen, gjengitt av The Mirror:

– Vente? Tålmodighet? Ville du like å bli sittende fast på benken? Jeg ville ikke være fornøyd. Jeg ville absolutt ikke glede meg over fotballen der. Se på Donny og hvordan han presterer på internasjonalt nivå.

Van der Vaart mener altså at Solskjær burde ha sluppet van de Beek til mye mer. Det mente også Rio Ferdinand i sin podcast i slutten av mars:

– Jeg sympatiserer med ham. Jeg bryr meg ikke om hvem det er snakk om. Hvis du spiller to minutter her og tre minutter der, så kan du ikke prestere. Det spiller ingen rolle hvilket nivå du er på.

– Han har ikke fått hjelp med hensyn til muligheter og laguttak, så jeg synes ikke det er rettferdig å si at han underpresterer. Han har ikke fått muligheten til å prestere over tid.

Etter landslagspausen i mars-april, sa Ole Gunnar Solskjær om van de Beek til klubbens hjemmeside:

– Jeg kan snakke fra egen erfaring. Noen gang dro jeg med Norge på landskamper og kom tilbake, og følte meg bedre. Det gjorde ham godt å score for Nederland. Jeg håper at vi kan se mer av det de syv-åtte ukene som gjenstår av sesongen.

