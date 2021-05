OPPRØR: Manchester United-supportere tok seg inn på Old Trafford søndag og uttrykte misnøye med Glazer-familien som eier klubben. Foto: OLI SCARFF / AFP

Schmeichel kritisk til banestormere

Manchester Uniteds tidligere keeperhelt Peter Schmeichel (57) synes lite om at demonstranter satte en stopper for storkampen mot Liverpool.

Av Herman Folvik

– Jeg tror ikke det var «diehard-fans» som var på inne på stadion. Jeg tror det var idioter og trøbbelmakere. Ingen av dem husker de gode tidene. Noen av dem var ikke engang født da Glazer tok over klubben, sier Schmeichel i et intervju med CBS Sports.

Søndagens voldsomme protest mot Glazer-familien – eierne av Manchester United siden 2005 – var den siste og klart mest dramatiske i en rekke av flere protester mot amerikanerne i løpet av de siste 16 årene.

Glazer-familien i United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. Sist gang de kommuniserte med fansen var i et MUTV-intervju i 2005.

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United. Vis mer

Fans stormet Old Trafford og storkampen mot Liverpool lot seg ikke gjennomføre. Det er fortsatt uklart når den skal spilles.

Schmeichel spilte i klubben i åtte år på 90-tallet og var med på en rekke bragder under manager Sir Alex Ferguson.

Dansken sier han forstår supporternes opprør og støtter at de gir uttrykk for sine meninger. Men han synes å storme Old Trafford var å ta det for langt, og ber om at det skjer på en mer fredelig måte.

– Vi trenger fansen. Det er de vi spiller for. Man må forstå hva fansen vil. Så fortsett å gi uttrykk for deres meninger. Det er viktig, sier Schmeichel.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Nåværende Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær med danske Peter Schmeichel. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Den amerikanske Glazer-familien tok over eierkontrollen i klubben i 2005. Siden har det med jevne mellomrom vært protester fra fansen mot familien.

Schmeichel tror det er urealistisk å håpe at noen nye eiere vil kjøpe opp Manchester United til en høy pris, og tviler også på at det vil gjøre ting bedre for klubben.

– Jeg vil heller at vi jobber med Glazer-familien for å gjøre denne klubben til hva den skal være. Jeg tror det er en vilje innad i familien, sier Schmeichel.

En rekke fotballsupportere i England har den siste vist misnøye med at Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal og Chelsea planla å delta i en europeisk Super League.

En annen tidligere United-helt, Gary Neville, uttrykte støtte til demonstrantene på Old Trafford. Han har ikke mye til overs for eierne som betalte lønningene hans noen år tilbake.

– De forsøkte å ødelegge hele fotballen i europeisk fotball som vi kjenner det. Det er utilgivelig. For to uker siden forsøkte Glazer å ødelegge alle lokalsamfunnene i landet som bryr seg om fotball. Det er grunnen til at de er farlige, sa Neville.

Manchester United avviste mandag spekulasjonene om at noen av de stadionansatte skal ha åpnet en dør for de mange supporterne som søndag tok seg inn på Old Trafford.

– Det er en frustrasjon som har bygd seg opp over mange år nå, og nå har det kommet til et punkt hvor fansen synes «nok er nok», sa Roy Keane, tidligere United-kaptein søndag.