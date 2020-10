I FORM: Birger Meling imponerte mot Romania. Her feires det norske 4–0-målet sammen med Fredrik Midtsjø, Kristoffer Ajer, Alexander Sørloth og Mohamed Elyounoussi. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Meling stusser over fransk knipe: − Synes jo det er spesielt

ULLEVAAL STADION (VG) Birger Meling (25) har en hektisk uke foran seg. Kun to døgn skiller landskampen mot Nord-Irland og storkampen mot Paris Saint-Germain.

Nå nettopp

Rogalendingen utstrålte nærmest grenseløs energi langs sin venstreside under nedsablingen av Romania søndag kveld, men dette hardkjøret virker i overkant selv for den løpssterke backen:

Onsdag klokken 20.45: Norge – Nord-Irland på Ullevaal Stadion.

Fredag klokken 21.00: Nîmes – PSG på Stade Des Costières.

– Jeg synes jo det er spesielt at kampen blir lagt som den gjør. Særlig med tanke på at Frankrike også spiller klokken 20.45 på onsdag. Det er ikke så mye annet å gjøre enn eventuelt å restituere bra, spise riktig og prøve å gjøre det beste man kan for å være kampklar både onsdag og fredag hvis mulighetene byr seg. Man får ikke gjort noe med oppsettet og må bare gjøre noe med det man får gjort noe med selv, sier Meling.

Mens det kun kommer 200 tilskuere på landskampen, er det varslet 5000 tilskuere til hjemmekampen mot stjernene fra PSG.

Landslagssjef Lars Lagerbäck gir ikke uttrykk for at han vil ta hensyn til Melings tette program, og sier at han ikke har hørt noe fra Nîmes om at de ønsker begrenset belastning på sin venstreback.

Med tanke på at troppens andre venstreback, Haitam Aleesami, fortsatt restituerer etter å ha blitt fysisk sluttkjørt av torsdagens kamp mot Serbia, ligger Meling an til å starte mot Nord-Irland på onsdag.

Lysluggen leverte en imponerende prestasjon mot Romania med målgivende pasning til Alexander Sørloth og utrettelige løp langs kanten sin. Det gikk ikke ubemerket hen hos sjefen, som innrømmer at Meling styrker sin søknad om forlenget tillit.

– Birger senket ikke sine sjanser om å være med i startelleveren, sa Lagerbäck etter kampen søndag kveld.

Dagen derpå svarer Meling slik på spørsmål om hvordan det har vært å være andrevalg på venstrebacken bak Aleesami de siste årene:

– Det er klart at alle som blir tatt ut på et landslag, og som er med på samlinger, er her i kraft av at de har en indre drive, en motivasjon og tro på egne ferdigheter som tilsier at de har lyst til å spille. Sånn er det for alle, og så er det opp til treneren å velge det laget han mener er best skikket til hvert lag. Så handler det om å ta muligheten når den byr seg, men det er litt sånn det er på et landslag.

Han har allerede rukket å imponere franske fotballeksperter etter sommerens overgang i Nîmes og sitter igjen med en god følelse etter de første månedene i Sør-Frankrike.

– Det er veldig deilig når du reiser ned og kommer ned til en god og tøff liga og føler at du har noe der å gjøre, at du presterer og viser at du har noe å bidra med. Det har vært deilig personlig, sier Meling.

– Han kommer nærmere og nærmere en startplass hver gang han presterer slik, roser Lagerbäck.

Publisert: 14.10.20 kl. 12:07