DRØMMESCORING: Avaldsnes jubler etter Rasheedat Ajibades drømmescoring, som utlignet til 1–1. Foto: Ørn E. Borgen

LSK i gulltrøbbel etter tap i toppkamp

(LSK Kvinner - Avaldsnes 1–3) Etter å ha dominert norsk fotball i en årrekke har LSK plutselig havnet i en uvant situasjon. Et tap mot Avaldsnes gjør at de plutselig er på etterskudd i gullkampen.

Seks år på rad har LSK Kvinner vunnet Toppserien, men nå er dominansen langt fra tydelig. Før toppkampen mot Avaldsnes var det uhyre jevnt i toppen. Fire lag kjemper om gullet, kun tre poeng skiller dem.

På toppen ligger Vålerenga, poenget foran RBK Kvinner. Deretter følger både LSK og Avaldsnes to poeng bak. Med seieren over LSK klatrer Avaldsnes opp på samme på poengsum som Vålerenga, men med dårligere målforskjell. Søndag møtes de to andre lagene i gullkampen, Vålerenga og Rosenborg.

De gulkledde så ut til å ha tatt alvoret innover seg i åpningen og skapte flere gode muligheter. Først driblet Emilie Haavi seg inn i boksen og fyrte av, men ble stoppet av keeper Victoria Esson. Like etterpå forsøkte også Justine Vanhaevermaet seg på et skudd fra kort hold, men igjen var Esson i veien.

Men på det tredje satt den. Tonje Pedersen klemte til fra over 20 meter, og sendte ballen i tverrligger og inn.

TOK LEDELSEN: LSK tok ledelsen, men raknet på tampen. Foto: Ørn E. Borgen

Etter det fikk LSK grep om kampen, og så ut til å kontrollere det inn, men på tampen raknet det fullstendig og Avaldsnes satte igang en knallsterk snuoperasjon.

Rasheedat Ajibade så Pedersens drømmetreff, og høynet det med en vel så fin scoring fra distanse. Hun sendte ballen rett i krysset, og utlignet kvarteret før slutt. Fem minutter senere satte Vanhaevermaet et Avaldsnes-innlegg i eget mål, før Elise Thorsnes banket spikeren i kisten til 3–1.

Etter denne runden gjenstår det kun tre kamper for hver av lagene. Allerede i neste runde får LSK muligheten til revansje når Vålerenga står for tur.

Publisert: 16.10.20 kl. 20:53