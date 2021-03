Kommentar

Har én ting «Drillo» manglet

Av Knut Espen Svegaarden

INSTRUERER: Ståle Solbakken har hatt liten tid på seg før han leder sin første kamp som norsk landslagssjef. Foto: Geir Olsen

Ståle Solbakken (53) antyder at landslaget vil komme med en «Qatar-markering» i forbindelse med kveldens kvalik-møte med Gibraltar. Det er gode toner fra landslagssjefen. Resten av kvelden kan fort handle om Erling Braut Haaland (20). Igjen.

Foreløpig har ingen, hverken corona eller andre motstandere, stoppet denne gutten i jakten på scoringer, flere scoringer og enda flere scoringer. Han er blid når han vinner, sur når han taper.

Jeg liker det jeg ser.

Det er mindre enn to år siden jeg så Erling Braut Haaland spille for U-20-landslaget mot Honduras. Det var en svak motstander, enklere å score mot enn de fleste andre på Haalands vei. Men det var likevel noe der, noe med sulten, hungeren, fokuset: 18 år gammel ga ikke Erling Braut Haaland seg før han hadde klemt den niende ballen bak Honduras keeper.

Etterpå irriterte det han at det ikke hadde blitt 10.

Det er sånn han er, jakten på den neste scoringen stopper aldri.

Alle landslagssjefer i verden misunner Ståle Solbakken her – at han har nettopp denne spilleren i laget sitt. Og bare det at Norge har Haaland gjør at Solbakkens landslag alltid må regnes med nå – mot alle motstandere. Har du en spiss som stort sett scorer minst en gang i alle kamper, så er du alltid med. Uansett.

Ståle Solbakken var 24 år og hadde ennå ikke debutert på landslaget da Norge fikk tidenes «flying start» på en kvalifisering: 10–0 hjemme mot San Marino, 9. september 1992. Men fra sidelinjen så Solbakken hva det førte til – en selvtillit som til slutt tok Norge helt til VM i USA i 1994.

Nå er kanskje ikke Gibraltar så svake i 2021 som San Marino var i 1992, men Drillo hadde heller ingen «Erling Haaland» på laget sitt. Backen Gunnar Halle ble norsk toppscorer i den kampen, med to mål. Alexander Sørloths far, Gøran, spilte spiss og scoret to.

Den gangen var Norge nummer 14 på FIFA-rankingen, San Marino nummer 126.

I dag er Norge nummer 44, Gibraltar nummer 195.

Poenget er at Ståle Solbakken har en alle tiders mulighet til å starte med å skape en sjelden optimisme, med mange scoringer, selv om poengene selvsagt er viktigst. Gibraltar har, fra 2014 og fram til i dag, tapt 10 ganger med seks mål eller flere, mot land som Belgia, Polen, Irland, Tyskland, Skottland, Estland og Danmark. 0–9 mot Belgia i 2017 er rekorden – i negativ forstand.

Mange scoringer mot Gibraltar kan gi et forsprang, en fordel inn mot kampene mot Tyrkia (lørdag) og Montenegro (tirsdag). Drillos gjeng i 1992 fulgte opp 10–0 mot San Marino med 2–1 mot Nederland.

Det er i dag 10 331 dager siden Norge slo San Marino 10–0, det er 665 dager siden Erling Braut Haaland scoret ni mål mot Honduras.

Det er mange likheter med Drillos lag slo San Marino i 1992 og den troppen Ståle Solbakken disponerer nå. Drillo disponerte spillere som Erik Mykland, Øyvind Leonhardsen, Kjetil Rekdal, Henning Berg, Stig Inge Bjørnebye, Roger Nilsen og Tore Pedersen – alle i alderen 21–23 år. Det var en gjeng på vei opp og fram.

Solbakken disponerer omtrent like mange spillere i den samme aldersgruppen, Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Jens Petter Hauge, Jørgen Strand Larsen, Kristian Thorstvedt og Leo Skiri Østigård, alle på vei opp og fram.

Men Solbakken har én ting Drillo aldri hadde:

Erling Braut Haaland.

Kom igjen, Gibraltar – Brauten er klar.