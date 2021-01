forrige









fullskjerm neste ØFFISIELLT: Martin Ødegaard har fått på seg Arsenal-drakten, men er tydeligvis foreløpig plassert på benken.

Ødegaard klar for Arsenal: − En drøm å spille i Premier League

Nordmannen blir lånt ut til London-klubben resten av sesongen. Det ble bekreftet onsdag ettermiddag.

Publisert:

– I Norge er Premier League veldig stort. For meg har det alltid vært en drøm å spille i Premier League, og jeg har alltid likt hvordan Arsenal spiller, sier Martin Ødegaard i Arsenals pressemelding.

Nordmannen får draktnummer elleve bakpå den røde og hvite drakten.

– På mange måter er det en drøm som blir virkelighet, sier han.

Hele mandagen gikk til medisinske tester på treningsfeltet til Arsenal. Deretter møtte han sine nye lagkamerater og gjorde de nødvendige PR-oppdragene i forbindelse med presentasjonen, før han først onsdag signerte kontrakten, ifølge VGs opplysninger.

Ødegaards valg falt på Arsenal etter at han skal ha blitt forført av innsalget til manager Mikel Arteta.

– Jeg snakket med ham før jeg kom hit. Det var veldig viktig for meg og han virker som en fantastisk manager og jeg liker ideene hans og måten han ser på fotball, sier Ødegaard.

– Han ga meg en fantastisk følelse og det var viktig for meg for å komme hit. Han var avgjørende.

Hør hva The Athletic-journalist David Ornstein sa om Ødegaard-ryktene i forrige uke:

Det var etter at Ødegaard ble utelatt fra kamptroppen i Real Madrids cupkamp mot Alcoyano at ryktene virkelig begynte å røre på seg.

– Det er en totalt uventet avgjørelse. Det finnes ingen info om at han er skadet, og dette var en kamp man forventet at Ødegaard skulle spille, sa Marca-journalist Miguel Angel Lara til VG da.

I dagene etterpå kom det flere og flere indikasjoner på at et utlån var på trappene, og at Real Sociedad og Arsenal var de aktuelle stoppestedene.

Sommeren 2015 forlot da den 16 år gamle Ødegaard Strømsgodset til fordel for Real Madrid. Der ble han værende i to år før han i januar 2017 dro på utlån til nederlandske Heerenveen. I Heerenveen spilte han 43 kamper, og sto igjen da med tre mål og fem målgivende pasninger.

Deretter ble Vitesse i samme land neste stoppested – igjen på et utlån fra den spanske gigantklubben. Der ble han værende i én sesong, 2018/19 sesongen, og leverte imponerende 23 målpoeng på 39 kamper.

Ødegaard vendte så tilbake igjen til Madrid gikk det bare noen dager før det tredje utlånet var klart. Det gikk til Real Sociedad i Spania. Der ble Ødegaard en rekke ganger trukket frem som en av de bedre i både klubb og liga. Etter 36 kamper sto han igjen med syv scoringer og ni målgivende pasninger.

Fra og med 20. juli 2020 var Ødegaard tilbake i Zidanes tropp, men siden den gang har han bare vært på banen ved ni anledninger. Siden 20. juli står Ødegaard med knappe 367 minutter klubbfotball.