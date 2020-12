RØRT: Bjarne Berntsen ble hyllet før sin siste hjemmekamp som Viking-trener. Foto: Carina Johansen

Bjarne Berntsens preget etter sin siste hjemmekamp: − Det var tøft

STAVANGER (VG) Bjarne Berntsen (63) avsluttet sin hjemmekarriere med Viking mot Vålerenga torsdag.

I 1992 ledet han Viking som trener for første gang på Stavanger stadion. Siden den gang har han kommet og gått, men mot Vålerenga torsdag var det slutt for Bjarne Berntsen på hjemmebane.

Før kampstart ble han markert, og fikk blomster av blant andre ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun.

– Det var tøft. Jeg var forberedt at det skulle komme noen fra Viking og Vikinghordene, men da ordføreren i Stavanger sto med en blomst i tillegg ble det veldig, veldig mye, sier en rørt Berntsen til VG.

Etter kampen bar turen bort til Viking-supporterne for å danse en siste gang.

Nå gjenstår bare serieavslutning mot seriemester Bodø/Glimt, før Berntsen pakker sakene og forlater SR-Bank Arena.

– Som trener vil jeg beskrive tiden min som veldig bra. Jeg har hatt fem hele sesonger i Eliteserien med Viking, og aldri endt som noe dårligere enn nummer sju. Det tror jeg er et ganske bra snitt sammenlignet med andre trenere i Viking. Spesielt er jeg stolt og takknemlig over de tre siste årene, sier Berntsen.

På de tre årene har han ledet Viking til opprykk fra Obosligaen, cupgull og to solide plasseringer på øvre halvdel i Eliteserien.

Han har opplevd enormt mye støtte etter at det ble klart at han ikke fortsetter som hovedtrener neste sesong.

– Den har vært fantastisk, og viser at vi har klart å bygge et lag som hele byen og regionen er stolt av. Jeg har fått mange reaksjoner fra de som ikke går så mye på stadion også, så det har vært veldig kjekt, sier 63-åringen.

I sin siste hjemmekamp fikk han se at spillerne kriget seg tilbake fra å ligge under 0–2 med under ti minutter igjen, til å få med seg ett poeng.

Zymer Bytyqi var blant de sterkeste bidragsyterne til det, men en scoring og en assist.

– Bjarne fortjener en full stadion, og alt det beste Viking kan gi. Jeg har hatt Bjarne i tre år nå, og fått veldig god kontakt med han. Det er selvfølgelig trist at han skal dra nå, men sånn er fotballen, sier Bytyqi til VG.

Hva Berntsen gjør videre i karrieren er fremdeles usikkert, men det har vært snakket om en rolle i Sandnes Ulf.

– Alt kan være aktuelt, men jeg har ikke vært i noen konkrete samtaler med noen enda, sier Berntsen, som fyller 64 år 21. desember.

– Men du er ivrig for å fortsette i norsk fotball?

– Det kan godt være, men det er ikke sikkert. Vi får se hva som dukker opp.

